Пенсия по инвалидности: какие изменения произойдут с 1 сентября
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, пенсионные выплаты неоднократно повышались в 2023 году. С осени некоторые украинцы также ожидают увеличения выплат.
Будет ли повышение пенсий по инвалидности с сентября
В последний раз перерасчет пенсий произошел в марте 2023 года. До конца года индексаций больше не планируется, то есть в сентябре повышений выплат ждать не стоит.
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Размер минимальной пенсии по инвалидности в Украине сейчас:
- Лица, которым назначили I группу, получают 2 300 гривен;
- II и III группы, которые не работают – 2 100 гривен;
- II и III группы, в случае, если лицо не работает – 2 093 гривны.
Сколько получают лица с инвалидностью по отношению к размеру возрастной пенсии:
- 100% от пенсии по возрасту имеют лица с инвалидностью I группы;
- 90% – ІІ группа;
- 50% – ІІІ группа.
Кто имеет право на пенсию по инвалидности
Пенсия по инвалидности назначается людям, которые приобрели увечья. На страховой стаж прямо влияет, получили ли вы новый статус в результате рабочей деятельности.
Для назначения выплат необходимо обратиться в ПФУ. Во время проведения медико-санитарной экспертизы специалисты определят вашу группу инвалидности и предоставят вам справку для проведения повторного осмотра.Обратите внимание! Если вы не явитесь для подтверждения группы инвалидности в срок, вам аннулируют выплаты.