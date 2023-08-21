Пенсия по инвалидности: какие изменения произойдут с 1 сентября

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, пенсионные выплаты неоднократно повышались в 2023 году. С осени некоторые украинцы также ожидают увеличения выплат.

Будет ли повышение пенсий по инвалидности с сентября

В последний раз перерасчет пенсий произошел в марте 2023 года. До конца года индексаций больше не планируется, то есть в сентябре повышений выплат ждать не стоит.

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Размер минимальной пенсии по инвалидности в Украине сейчас:

Лица, которым назначили I группу, получают 2 300 гривен;

II и III группы, которые не работают – 2 100 гривен;

II и III группы, в случае, если лицо не работает – 2 093 гривны.

Размер пенсии по инвалидности рассчитывается индивидуально, в соответствии со степенью увечья и суммой возрастной пенсии.

Сколько получают лица с инвалидностью по отношению к размеру возрастной пенсии:

100% от пенсии по возрасту имеют лица с инвалидностью I группы;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается людям, которые приобрели увечья. На страховой стаж прямо влияет, получили ли вы новый статус в результате рабочей деятельности.

Для назначения выплат необходимо обратиться в ПФУ. Во время проведения медико-санитарной экспертизы специалисты определят вашу группу инвалидности и предоставят вам справку для проведения повторного осмотра.

Если вы не явитесь для подтверждения группы инвалидности в срок, вам аннулируют выплаты.