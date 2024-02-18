Как изменятся выплаты лиц с инвалидностью ІІ группы в марте

18 февраля 2024, 12:23
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ПФУ

Пенсии для лиц с инвалидностью также изменятся во время мартовской индексации. На своевременность проведения перерасчета прямо влияет ситуация на фронте.

Как изменятся пенсии лиц с инвалидностью II группы

В марте ожидается масштабная индексация пенсионных выплат. Предварительно, пенсии должны вырасти на 13%.

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Пенсии по инвалидности напрямую зависят от выплат по возрасту. Также на них влияет количество приобретенного стажа, минимальный показатель – 15 лет.

Сейчас пенсионные выплаты по инвалидности высчитываются в таком соотношении:

  • граждане с инвалидностью І группы – 100% пенсии по возрасту;
  • ІІ группы – 90%;
  • III группы – 50%.

Правительство установило минимумы, ниже которых выплаты будут не могут:

  • для граждан с инвалидностью І группы – 2 760 гривен;
  • неработающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;
  • работающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.
Обратите внимание! Для военных и пострадавших от ЧАЭС установлены другие минимумы.

Как определяется группа инвалидности

Степень увечья определяется специальной комиссией. Более того, указанная группа может варьироваться.

В некоторых случаях медики могут назначить повторный осмотр. Если лицо не появится в определенное время, ему приостанавливают предоставление пенсии до выяснения обстоятельств. В случае, когда после повторного осмотра комиссия назначает гражданину новую группу, выплаты также корректируются.

Автор: Анастасія Зорик