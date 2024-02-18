Как изменятся выплаты лиц с инвалидностью ІІ группы в марте
Источник:ПФУ
Пенсии для лиц с инвалидностью также изменятся во время мартовской индексации. На своевременность проведения перерасчета прямо влияет ситуация на фронте.
Как изменятся пенсии лиц с инвалидностью II группы
В марте ожидается масштабная индексация пенсионных выплат. Предварительно, пенсии должны вырасти на 13%.
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Пенсии по инвалидности напрямую зависят от выплат по возрасту. Также на них влияет количество приобретенного стажа, минимальный показатель – 15 лет.
Сейчас пенсионные выплаты по инвалидности высчитываются в таком соотношении:
- граждане с инвалидностью І группы – 100% пенсии по возрасту;
- ІІ группы – 90%;
- III группы – 50%.
Правительство установило минимумы, ниже которых выплаты будут не могут:
- для граждан с инвалидностью І группы – 2 760 гривен;
- неработающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;
- работающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.
Как определяется группа инвалидности
Степень увечья определяется специальной комиссией. Более того, указанная группа может варьироваться.
В некоторых случаях медики могут назначить повторный осмотр. Если лицо не появится в определенное время, ему приостанавливают предоставление пенсии до выяснения обстоятельств. В случае, когда после повторного осмотра комиссия назначает гражданину новую группу, выплаты также корректируются.