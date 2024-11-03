Повлияет ли реформа МСЭК на выплаты для лиц с инвалидностью

В Министерстве социальной политики объясняются, что некорректная информация, которая сейчас распространяется в соцсетях по уменьшению выплат и гарантий, не соответствует действительности. Поэтому выплаты по инвалидности на сегодня остаются без изменений.

Что будет с выплатами по инвалидности

Все, кто получил инвалидность на законных основаниях, продолжат получать свои выплаты в прежнем режиме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В то же время некорректная информация об изменениях в социальной поддержке лиц с инвалидностью из-за реформы МСЭК может вызвать панические настроения в обществе и массовое недовольство.

Реформа социальной поддержки лиц, получивших инвалидность, призвана усилить поддержку граждан, которые получили травмы или вред здоровью, ускорить предоставление такой поддержки, уменьшить бюрократию, и сделать систему поддержки лица во время и после болезни или травмы понятной, простой, и удобной для граждан,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Напоминаем! До конца этого года в Украине ликвидируют МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия) из-за масштабной коррупции и ситуации со злоупотреблением должностных лиц при получении инвалидности. Об этом 22 октября заявил президент Владимир Зеленский во время собрания Совета национальной безопасности и обороны.