Люди с инвалидностью будут получать большие выплаты от государства в 2024 году
16 ноября 2023, 08:00Читати новину українською
Источник:ВРУ
В Госбюджете на 2024 год предусмотрен больший прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность. К этой категории относятся люди, имеющие инвалидность.
Какими будут выплаты
Размер выплат для людей с инвалидностью также возрастет и будет зависеть от прожиточного минимума. Он будет составлять 2 361 гривну.
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Именно такую сумму будут получать люди из первой группой инвалидности.
- Вторая группа будет получать соответственно 1 888 гривен, то есть 80% прожиточного минимума.
- Третья группа будет иметь 1 416 гривен, то есть 60% прожиточного минимума.
Сколько будут платить за уход за людьми с инвалидностью
Люди, которые ухаживают за лицами с инвалидностью с детства, будут получать следующие выплаты:
- инвалидность с детства I группы, подгруппа А 4 722 гривны, то есть 200% прожиточного минимума;
- инвалидность с детства I группы, подгруппа А – 2 361 гривну, то есть 100% прожиточного минимума;
- инвалидность с детства II или III группы при необходимости в постоянном постороннем уходе. 1 770,75 гривны, то есть 75% прожиточного минимума.
Люди, которые занимаются детьми с инвалидностью, будут получать следующие выплаты:
- на ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет, подгруппа А — 5 163 гривны, то есть 200% прожиточного минимума для детей;
- на другого ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет 1 281,5 гривны, то есть 50% прожиточного минимума для детей;
- на ребенка с инвалидностью в возрасте 6-18 лет, подгруппа А 6 392 гривны, то есть 200% прожиточного минимума для детей;
- на другого ребенка с инвалидностью в возрасте 6-18 лет - 1 598 гривен, то есть 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.