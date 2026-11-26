Государство продолжает цифровизацию социальной сферы, избавляя украинцев от необходимости стоять в длинных очередях. Отныне еще один важный вид финансовой поддержки стал доступен для дистанционного оформления.

Кто может получить деньги за уход

Украинцы, проживающие вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и ухаживающие за ней, отныне могут оформить ежемесячное денежное пособие онлайн. Для этого достаточно воспользоваться личным кабинетом на веб-портале ведомства, что сообщает ПФУ.

Чтобы деньги начали поступать на ваш счет, необходимо авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Далее алгоритм действий максимально прост.

В разделе "Взаимодействие с ПФУ" нужно выбрать пункт "Отдельные виды государственных социальных пособий". Система предложит заполнить электронную форму, в которой следует указать паспортные данные, место жительства и выбрать удобный способ получения средств – на банковскую карту или через почтовое отделение.

При необходимости придется внести информацию о доходах членов семьи, которых нет в государственных реестрах.

Какие документы необходимо загрузить в систему

Для успешного назначения выплат одного заявления недостаточно – необходимо предоставить документальное подтверждение вашего статуса. В частности, специалисты ПФУ потребуют отсканированные копии заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постоянного постороннего ухода, а также документы, подтверждающие инвалидность и факт совместного проживания.

Все файлы должны быть в формате PDF или JPG, а размер каждого документа не может превышать 1 МБ.

После загрузки документов и предоставления согласия на обработку персональных данных остается только нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". Отслеживать статус заявки можно в разделе "Мои обращения".

Что еще бюрократические процедуры следует знать украинцам

Помимо социальных услуг, государство напоминает о строгих правилах в других сферах, в частности для автовладельцев. Как сообщал 24 Канал, если вы планируете переоборудовать свой автомобиль, цифровизация здесь пока не предусмотрена – придется лично ехать в сервисный центр МВД или отправлять документы по почте. Официальная стоимость такой услуги составляет 133 гривны.

Также следует быть крайне внимательными при оформлении доверенностей на транспортные средства. Если вы поручаете переоформление машины другому человеку, в нотариальном документе должно быть четко прописано право на конкретное регистрационное действие, иначе в сервисном центре такой документ просто не примут.