Хто може отримати гроші за догляд

Українці, які проживають разом із людиною з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу та доглядають за нею, відтепер можуть оформити щомісячну грошову допомогу онлайн.

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Для цього достатньо скористатися особистим кабінетом на вебпорталі відомства, про що повідомляє ПФУ.

Щоб гроші почали надходити на ваш рахунок, необхідно авторизуватися на порталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Далі алгоритм дій максимально простий.

У розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно обрати пункт "Окремі види державних соціальних допомог". Система запропонує заповнити електронну форму, де слід вказати паспортні дані, місце проживання та обрати зручний спосіб отримання коштів – на банківську картку або через відділення пошти.

За необхідності доведеться внести інформацію про доходи членів сім'ї, яких немає в державних реєстрах.

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Які документи доведеться завантажити в систему

Для успішного призначення виплат однієї заяви недостатньо – потрібно надати документальне підтвердження вашого статусу. Зокрема, фахівці ПФУ вимагатимуть скановані копії висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу в постійному сторонньому догляді, а також документи, що підтверджують інвалідність та факт спільного проживання.

Усі файли мають бути у форматі PDF або JPG, а розмір кожного документа не може перевищувати 1 МБ.

Після завантаження паперів та надання згоди на обробку персональних даних залишається лише натиснути кнопку "Підписати та відправити в ПФУ". Відстежувати статус заявки можна у розділі "Мої звернення".

Які ще бюрократичні процедури варто знати українцям

Окрім соціальних послуг, держава нагадує про суворі правила в інших сферах, зокрема для автовласників. Як повідомляв 24 Канал, якщо ви плануєте переобладнати своє авто, цифровізації тут поки не передбачено – доведеться особисто їхати до сервісного центру МВС або надсилати папери поштою. Офіційна вартість такої послуги становить 133 гривні.

Також варто бути вкрай уважними при оформленні довіреностей на транспортні засоби. Якщо ви доручаєте переоформлення машини іншій людині, у нотаріальному документі має бути чітко прописане право на конкретну реєстраційну дію, інакше в сервісному центрі такий папір просто не приймуть.