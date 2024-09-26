Какие выплаты при выходе на пенсию получают медицинские работники

Медицинские работники при выходе на заслуженный отдых могут получать пенсию за выслугу лет, а также единовременную выплату в размере 10 окладов. Это зависит от того, где работал медик и на какой должности.

Пенсия за выслугу лет для медиков

Медицинские работники могут получить пенсию за выслугу лет, если они работали на должностях из специального Перечня учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, работа на которых дает такое право. Об этом сообщает издание "Медицинское дело".

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При этом не важно, какая форма собственности или ведомственная подчиненность медицинского учреждения, а также продолжительность рабочего дня.

Заметьте! Если медицинский работник работал в разных учреждениях из указанного Перечня, то стаж за каждый период работы суммируется.

Правом на льготный подсчет страхового стажа пользуются медицинские работники, которые работали в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года. После этой даты стаж исчисляется по общим правилам, в соответствии с системой персонифицированного учета.

Интересно! Работа в лепрозориях, противочумных учреждениях, учреждениях для лечения пациентов с ВИЧ или СПИД, других инфекционных отделениях, а также в патолого-анатомических, реанимационных и психиатрических учреждениях засчитывается в стаж в двойном размере.

Какие требования к стажу медиков

Для получения пенсии за выслугу лет медработникам необходимо иметь определенный стаж работы.

Требования к стажу:

до 1 апреля 2015 года этот стаж составлял не менее 25 лет;

с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 года он увеличился до 29 лет;

с 1 апреля 2023 до 31 марта 2024 года – до 29,5 лет;

с 1 апреля 2024 года – уже 30 лет.

Право на 10 окладов

Выплата в размере 10 окладов при выходе на пенсию:

Медицинский работник имеет право на эту выплату, если имеет специальный страховой стаж от 25 до 30 лет на должностях, определенных законодательством.

Необходимый общий страховой стаж составляет: для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет.

Пенсия должна быть назначена именно за должности в государственных или коммунальных учреждениях.

Лицо не должно было получать никакого другого вида пенсии до момента выхода на пенсию по возрасту.

Если все эти условия выполнены, работник имеет право на выплату в размере 10 окладов при выходе на пенсию.