3 мая, 11:19
Пенсии работающих пенсионеров выросли: кто почувствует увеличение выплат в мае
Основні тези
- В апреле состоялся перерасчет пенсий для 630 тысяч работающих пенсионеров.
- Пересчитанные пенсии были выплачены работающим пенсионерам в апреле.
В апреле состоялся перерасчет выплат работающих пенсионеров. В то же время увеличение пенсии ощутили далеко не все граждане.
У кого выросли выплаты в апреле
Апрельский перерасчет коснулся 630 тысяч пенсионеров, продолжающих работать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем.
Как сообщает ПФУ, под перерасчет попадают:
- лица, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии работали и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа;
Обратите внимание! Для таких граждан назначается самый выгодный вариант перерасчета. То есть, он может происходить с досчетом новоприобретенного стажа или стажа и зарплаты (после назначения или предыдущего перерасчета пенсии).
- лица, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но при этом прошло не менее 2 лет (с последнего перерасчета или назначения), для этих пенсионеров увеличение выплат происходит только с учетом вновь приобретенного страхового стажа.
Увеличение выплат работающие пенсионеры почувствовали непосредственно в апреле. Именно в этот месяц им поступили пересчитанные пенсии.