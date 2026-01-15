Новая "мотивация": в России увеличили выплаты за участие в войне против Украины

Ранее пять российских регионов ранее снизили единовременную выплату за подписание контракта для отправки на войну с Украиной. Денежное вознаграждение тогда уменьшили до минимально допустимых 400 тысяч рублей.

Какие выплаты у России за участие в войне?

Но ее снова повысили ее в несколько раз, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа "The Moscow Times".

Например, в Чувашии сумму увеличили до 2,1 миллиона рублей. Губернатор Олег Николаев сообщил, что предложение действует с 1 января по 31 марта 2026 года. Однако с учетом федеральной выплаты контрактники будут получать по 2,5 миллиона рублей.

Аналогичное вознаграждение за вербовку на войну с 1 января установили в Марий Эл.

В Татарстане с нового года новобранцам выплачивают 2,5 миллиона рублей.

В Самарской области сумму увеличили до 1,1 миллиона рублей.

А в Оренбургской области выплату российским контрактникам выросла до 1 миллиона.

Кроме того, вознаграждение за подписание контракта с Минобороны повысил Башкортостан. Теперь там платят 1 миллион рублей вместо предыдущих 500 тысяч, установленных 1 декабря.

Башкортостан лидирует среди российских регионов по количеству погибших в Украине. По подсчетам "Би-би-си" и "Медиазоны", до конца декабря на войне было убито 7928 жителей республики,

В прошлом году власти тратили на войну с Украиной 259,4 миллиарда рублей в неделю. И это больше, чем годовой бюджет 62 регионов России. В частности военные расходы в 2026 году должны сохраниться на том же уровне. Но с учетом заложенных на эти цели 12,9 триллиона рублей (29,3% от всех расходов казны).

Но финансовое положение многих регионов их оставляет желать лучшего. По данным Минфина, в январе – сентябре 2025 года субъекты завершили период с совокупной "дырой" в местных бюджетах на 139 миллиардов рублей, которая к середине ноября выросла до 600 миллиардов рублей.

Практически каждый третий регион (26 из 85) столкнулся со снижением доходов, а две трети завершили 9 месяцев года с дефицитом,

Обратите внимание! Рекордсменами по его размеру стали Кемеровская область (43,9 миллиарда рублей), Иркутская область (41,1 миллиарда), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 миллиарда), а также Тюменская, Новосибирская и Нижегородская области.

Напомним, что ранее выплаты контрактным в России действительно уменьшали. Об этом писали в Центре противодействия дезинформации.

Подобная тенденция показывала исчерпание ресурсов региональных бюджетов на фоне войны и роста расходов.

Пропагандистские обещания "высоких подъемных" заменяются давлением и штрафами – денег меньше, принуждения больше,

Цель кремля – это удержать темп войны против Украины. И сделать это даже ценой полного подрыва доверия к власти внутри страны.

Заметьте! Но экономическая цена боевых действий в Украине становится тяжелой для регионов.

