Задержки с выплатами семьям погибших: в Минсоцполитики разъяснили ситуацию
- Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что задержки выплат семьям погибших военных возникали из-за передачи данных в Пенсионный фонд.
- Проблемы с выплатами не касаются единовременного пособия в случае гибели военного, которую Минсоцполитики не обрабатывает.
Семьи погибших в Украине имеют право на выплаты от государства, но иногда средства запаздывают. В Министерстве социальной политики информацию о таких задержках называют устаревшей.
Почему могут задерживать выплаты?
Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам политика, задержки с выплатами средств семьям погибших возникали во время передачи данных, когда Пенсионный фонд обязали заниматься социальной помощью. Тогда часть дел могли потерять, другую необходимо было повторно обработать.
Я думаю, что это старая информация. Такие проблемы были связаны с переходом всех выплат через Пенсионный фонд. На этапе миграции некоторые дела могли потеряться. Если сейчас еще есть такие вопросы, то можно обращаться в Пенсионный фонд,
– подчеркнул Улютин.
В то же время глава Минсоцполитики подчеркнул, что это не касается единовременного пособия в случае гибели военного, поскольку этими выплатами Минсоцполитики не занимается.
Если мы говорим о единовременной выплате из-за гибели, то это вопрос к Минобороны или к военному формированию, в котором служил погибший,
– отметил министр.
Какие выплаты для семей погибших военных?
В прошлом году в Украине обновили правила выплат помощи от государства семьям военных, погибших или умерших во время военного положения, сообщило Министерство обороны.
Порядок выплат обновили следующим образом:
- размер общей денежной помощи семьям погибших военных остался неизменным – 15 миллионов гривен;
- 3 миллиона гривен из этой суммы родственники военнослужащих должны выплачивать сразу после назначения помощи;
- еще 12 миллионов гривен выплачивают поэтапно - по фиксированному графику в течение 80 месяцев.
То есть новые правила предусматривают, что семьи погибших военных должны получать около 150 000 гривен ежемесячно.
Заметьте! Эти правила применяют к случаям гибели военных, которые официально заверены записью о смерти от 1 сентября 2025 года.
Кто может получить помощь?
Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащий может самостоятельно определить лиц, которые получат выплату в случае его или ее гибели. Для этого составляется личное распоряжение – письменный документ, в котором указываются конкретные люди и процентные доли выплаты. Важно, что в документе можно указать любых лиц, независимо от родственных связей.
Личное распоряжение может быть оформлено в произвольной форме и заверенное или у нотариуса, или непосредственно командиром воинской части. Оригинал документа хранится в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки в личном деле военного, а копия остается у него самого.