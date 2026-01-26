Задержки с выплатами семьям погибших: в Минсоцполитики разъяснили ситуацию

Семьи погибших в Украине имеют право на выплаты от государства, но иногда средства запаздывают. В Министерстве социальной политики информацию о таких задержках называют устаревшей.

Почему могут задерживать выплаты?

Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам политика, задержки с выплатами средств семьям погибших возникали во время передачи данных, когда Пенсионный фонд обязали заниматься социальной помощью. Тогда часть дел могли потерять, другую необходимо было повторно обработать.

Я думаю, что это старая информация. Такие проблемы были связаны с переходом всех выплат через Пенсионный фонд. На этапе миграции некоторые дела могли потеряться. Если сейчас еще есть такие вопросы, то можно обращаться в Пенсионный фонд,

– подчеркнул Улютин.

В то же время глава Минсоцполитики подчеркнул, что это не касается единовременного пособия в случае гибели военного, поскольку этими выплатами Минсоцполитики не занимается.