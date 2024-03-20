Если вообще нет стажа: какие пенсии ждут украинцев, которые работали неофициально

Те украинцы, которые не имеют страхового стажа или же он недостаточен, все равно будут получать выплаты от государства на старости лет. Однако их размер будет очень низким.

Какую пенсию получают люди без стажа

Минимальный стаж для выхода на пенсию в Украине составляет 15 лет, но это если идти на отдых в 65-летнем возрасте. Если же человек хочет завершить работу в 60 лет, ему нужно 31 год стажа.

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Поэтому, если лицо не набрало 15 лет стажа, оно может рассчитывать на минимальную пенсию, которая привязана к прожиточному минимуму – 2 361 гривне. Однако получать их он начнет не в 60, а 63 года.

Зато если человек не наработал страховой стаж вообще, он будет получать помощь, а не пенсию. Ее размер также равен прожиточному минимуму – 2 361 гривны, но платить ее будут только после достижения 65 лет.

Надбавки по возрасту

Повышение таких выплат не будет существенным, поэтому даже во время индексации рассчитывать на большой рост не стоит.

Однако пенсионеры по достижении определенного возраста начинают получать надбавки к пенсии. В частности: