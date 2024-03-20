Какую пенсию получают люди без стажа
Минимальный стаж для выхода на пенсию в Украине составляет 15 лет, но это если идти на отдых в 65-летнем возрасте. Если же человек хочет завершить работу в 60 лет, ему нужно 31 год стажа.
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Поэтому, если лицо не набрало 15 лет стажа, оно может рассчитывать на минимальную пенсию, которая привязана к прожиточному минимуму – 2 361 гривне. Однако получать их он начнет не в 60, а 63 года.
Зато если человек не наработал страховой стаж вообще, он будет получать помощь, а не пенсию. Ее размер также равен прожиточному минимуму – 2 361 гривны, но платить ее будут только после достижения 65 лет.
Надбавки по возрасту
Однако пенсионеры по достижении определенного возраста начинают получать надбавки к пенсии. В частности:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.