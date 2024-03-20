Яку пенсію отримують люди без стажу
Мінімальний стаж для виходу на пенсію в Україні становить 15 років, але це якщо йти на відпочинок у 65-річному віці. Якщо ж особа хоче завершити роботу у 60 років, їй потрібно 31 рік стажу.
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Тож, якщо особа не набрала 15 років стажу, вона може розраховувати на мінімальну пенсію, яка прив'язана до прожиткового мінімуму – 2 361 гривні. Проте отримувати їх вона почне не у 60, а 63 роки.
Натомість якщо людина не напрацювала страховий стаж взагалі, вона отримуватиме допомогу, а не пенсію. Її розмір також дорівнює прожитковому мінімуму – 2 361 гривні, але платити її будуть лише після досягнення 65 років.
Надбавки за віком
Проте пенсіонери після досягнення певного віку починають отримувати надбавки до пенсії. Зокрема:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.