Яку пенсію отримують люди без стажу

Мінімальний стаж для виходу на пенсію в Україні становить 15 років, але це якщо йти на відпочинок у 65-річному віці. Якщо ж особа хоче завершити роботу у 60 років, їй потрібно 31 рік стажу.

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Тож, якщо особа не набрала 15 років стажу, вона може розраховувати на мінімальну пенсію, яка прив'язана до прожиткового мінімуму – 2 361 гривні. Проте отримувати їх вона почне не у 60, а 63 роки.

Натомість якщо людина не напрацювала страховий стаж взагалі, вона отримуватиме допомогу, а не пенсію. Її розмір також дорівнює прожитковому мінімуму – 2 361 гривні, але платити її будуть лише після досягнення 65 років.

Зверніть увагу! Підвищення таких виплат не буде суттєвим, тому навіть під час індексації розраховувати на велике зростання не варто.

Надбавки за віком

Проте пенсіонери після досягнення певного віку починають отримувати надбавки до пенсії. Зокрема: