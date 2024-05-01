Пенсия по инвалидности в мае: ждать ли повышения

Лица, получающие выплаты по инвалидности, могут не рассчитывать на их повышение. Однако в течение 2024 года они уже успели подняться.

Повысят ли пенсию по инвалидности

Пенсию по инвалидности выплачивают для лиц, которые имеют от 1 до 15 лет страхового стажа. Ее выплачивают в определенном проценте от пенсии по возрасту:

Читайте также Как оформить социальную пенсию и что для этого нужно в 2024 году

Лица с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;

Лица с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;

Лица с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

При расчете отработанных лет к приобретенному страховому стажу добавляется период со дня установления инвалидности до достижения лицом 60-летнего возраста.

Минимальный размер таких пенсий следующий:

для лиц с инвалидностью І группы – 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривен.

Пенсия для военных

С 1 марта 2024 года вступили в силу изменения, в соответствии с которыми выплаты по инвалидности для ветеранов войны не будут больше привязаны к прожиточному минимуму. То есть, они больше не вырастут.

Так что теперь их минимальный размер следующий:

у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен (в марте выросли на 1 742,50 гривны);

у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен (+1 407,75 гривны);

у лиц с инвалидностью вследствие войны III группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);

у участников боевых действий – 4958 гривен (+562,70 гривны).

Для других военных с инвалидностью пенсия назначается так:

I группа – 70% от суммы денежного обеспечения;

II группа – 60% от суммы денежного обеспечения;

III группа – 40% от суммы денежного обеспечения.

Пенсия для лиц причастных к ЧАЭС

Такие пенсионеры получают выплаты на основе зарплаты в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или пятикратной минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года.

Минимальные пенсии для лиц с инвалидностью от ЧАЭС составляют:

І группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группа – 5 048,95 гривен;

Дети с инвалидностью – 5 048,95 гривен.

Зато для ликвидаторов ЧАЭС минималка такая: