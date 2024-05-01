Пенсия по инвалидности в мае: ждать ли повышения
Лица, получающие выплаты по инвалидности, могут не рассчитывать на их повышение. Однако в течение 2024 года они уже успели подняться.
Повысят ли пенсию по инвалидности
Пенсию по инвалидности выплачивают для лиц, которые имеют от 1 до 15 лет страхового стажа. Ее выплачивают в определенном проценте от пенсии по возрасту:
Читайте также Как оформить социальную пенсию и что для этого нужно в 2024 году
- Лица с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;
- Лица с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;
- Лица с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.
Минимальный размер таких пенсий следующий:
- для лиц с инвалидностью І группы – 2 760 гривен;
- для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривен.
Пенсия для военных
С 1 марта 2024 года вступили в силу изменения, в соответствии с которыми выплаты по инвалидности для ветеранов войны не будут больше привязаны к прожиточному минимуму. То есть, они больше не вырастут.
Так что теперь их минимальный размер следующий:
- у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен (в марте выросли на 1 742,50 гривны);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен (+1 407,75 гривны);
- у лиц с инвалидностью вследствие войны III группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);
- у участников боевых действий – 4958 гривен (+562,70 гривны).
Для других военных с инвалидностью пенсия назначается так:
- I группа – 70% от суммы денежного обеспечения;
- II группа – 60% от суммы денежного обеспечения;
- III группа – 40% от суммы денежного обеспечения.
Пенсия для лиц причастных к ЧАЭС
Такие пенсионеры получают выплаты на основе зарплаты в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или пятикратной минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года.
Минимальные пенсии для лиц с инвалидностью от ЧАЭС составляют:
- І группа – 8 187,48 гривны;
- II группа – 6 549,98 гривны;
- III группа – 5 048,95 гривен;
- Дети с инвалидностью – 5 048,95 гривен.
Зато для ликвидаторов ЧАЭС минималка такая:
- І группа – не менее 100% средней заработной платы прошлого года – 13 376,21 гривны;
- II группа – 80% средней зарплаты – 10 700,97 гривен;
- ІІІ группа – 60% средней зарплаты – 8 025,73 гривен.