Чи підвищать пенсію по інвалідності

Пенсію по інвалідності виплачують для осіб, які мають від 1 до 15 років страхового стажу. Її виплачують у певному відсотку від пенсії за віком:

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Особи з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком;

Особи з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;

Особи з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

Нагадаємо! При розрахунку відпрацьованих років до набутого страхового стажу додається період з дня установлення інвалідності до досягнення особою 60-річного віку.

Мінімальний розмір таких пенсій наступний:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривень.

Пенсія для військових

З 1 березня 2024 року набули чинності зміни, відповідно до яких виплати по інвалідності для ветеранів війни не будуть більше прив’язані до прожиткового мінімуму. Тобто, вони більше не зростуть.

Тож тепер їх мінімальний розмір такий:

у осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи – 15 347 гривень (у березні зросли на 1 742,50 гривні);

у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 12 396 гривень (+1 407,75 гривні);

у осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи – 8 500 гривень (+965,20 гривні);

у учасників бойових дій – 4958 гривень (+562,70 гривні).

Для інших військових з інвалідністю пенсія призначається так:

I група – 70% від суми грошового забезпечення;

II група – 60% від суми грошового забезпечення;

III група – 40% від суми грошового забезпечення.

Пенсія для осіб причетних до ЧАЕС

Такі пенсіонери отримують виплати на основі зарплати в зоні відчуження у 1986-1990 роках або п’ятикратної мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року.

Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю від ЧАЕС становлять:

І група – 8 187,48 гривні;

ІІ група – 6 549,98 гривні;

ІІІ група – 5 048,95 гривні;

Діти з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Натомість для ліквідаторів ЧАЕС мінімалка така: