Пенсия по случаю потери кормильца: какие условия ее назначения

9 января 2024, 17:20
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ПФУ

В случае смерти одного из членов семьи, его партнер, дети или родственники могут получить государственную компенсацию. Подробности относительно условий начисления этой пенсии и перечень необходимых шагов для ее получения - рассмотрим дальше.

Кто может рассчитывать на пенсию

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его содержании.

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К нетрудоспособным членам семьи относятся:

  • дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет; дети, которые учатся по дневной форме обучения в учебных заведениях - до окончания, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет;
  • муж (жена ), отец мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста ;
  • муж (жена), а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детям) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.

Заметьте! На всех членов семьи, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца, назначается одна общая пенсия. По требованию члена семьи из общей суммы пенсии выделяется его доля, которая выплачивается отдельно.

В каких размерах назначается пенсия

Пенсия назначается в следующих размерах:

  • на одного нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;
  • на двоих и больше нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными частями;
  • детям-сиротам — исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя.
Обратите внимание! Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста, - пожизненно.

Какие документы нужны

Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению для назначения пенсии в связи с потерей кормильца :

  1. паспорт;
  2. регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  3. документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем;
  4. свидетельство о смерти кормильца, или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявление его умершим, или информация из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  5. документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или оглашения его умершим;
  6. документы, подтверждающие стаж кормильца;

А также дополнительные справки при необходимости :

  • справки учебных заведений об обучении детей по дневной форме обучения;
  • справка об уходе за детьми кормильца до достижения 8 лет;
  • справка о пребывании членов семьи /кроме детей/ на полном содержании;
  • справки, удостоверяющие особый статус умершего;
  • сведения о месте жительства;
  • экспертный вывод о причинах смерти кормильца в результате аварии на ЧАЭС;
  • решение органов опеки о назначении опекуна и т.д.

Заметьте! Пенсию в связи с потерей кормильца можно оформить онлайн – в личном кабинете на вебпортали электронных услуг Пенсионного фонда.
Автор: Катерина Добровольська