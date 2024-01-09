Пенсия по случаю потери кормильца: какие условия ее назначения

В случае смерти одного из членов семьи, его партнер, дети или родственники могут получить государственную компенсацию. Подробности относительно условий начисления этой пенсии и перечень необходимых шагов для ее получения - рассмотрим дальше.

Кто может рассчитывать на пенсию

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его содержании.

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К нетрудоспособным членам семьи относятся:

дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет; дети , которые учатся по дневной форме обучения в учебных заведениях - до окончания, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет;

не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет; , которые учатся по дневной форме обучения в учебных заведениях - до окончания, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, и до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет; муж (жена ), отец мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста ;

), отец мать, ; муж (жена), а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детям) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.

В каких размерах назначается пенсия

На всех членов семьи, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца, назначается одна общая пенсия. По требованию члена семьи из общей суммы пенсии выделяется его доля, которая выплачивается отдельно.

Пенсия назначается в следующих размерах:

на одного нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;

нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца; на двоих и больше нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными частями;

нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными частями; детям-сиротам — исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя.

Какие документы нужны

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста, - пожизненно.

Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению для назначения пенсии в связи с потерей кормильца :

паспорт; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем; свидетельство о смерти кормильца, или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявление его умершим, или информация из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах; документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или оглашения его умершим; документы, подтверждающие стаж кормильца;

А также дополнительные справки при необходимости :

справки учебных заведений об обучении детей по дневной форме обучения;

справка об уходе за детьми кормильца до достижения 8 лет;

справка о пребывании членов семьи /кроме детей/ на полном содержании;

справки, удостоверяющие особый статус умершего;

сведения о месте жительства;

экспертный вывод о причинах смерти кормильца в результате аварии на ЧАЭС;

решение органов опеки о назначении опекуна и т.д.