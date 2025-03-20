Какие льготы и выплаты имеют ветераны с I группой инвалидности

В Украине участники боевых действий с I группой инвалидности, полученной вследствие службы, имеют право на своевременное назначение пенсии. Юристы разъяснили, когда и как можно получить такие выплаты, а также когда возможно их обжалование.

Как оформить пенсию по инвалидности для УБД

Чтобы получить пенсии по инвалидности участникам боевых действий, которые были уволены с военной службы, необходимо подать заявление в соответствующее структурное подразделение силового ведомства, которое готовит документы на назначение пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".

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Это могут быть Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство чрезвычайных ситуаций или Служба безопасности.

После подачи заявления соответствующее подразделение должно в течение 10 дней подготовить все необходимые документы для назначения пенсии, ознакомить заявителя и передать документы в главное управление ПФУ по месту регистрации лица.

Документы для назначения пенсии УБД с инвалидностью

Уполномоченное подразделение поможет заявителю получить недостающие документы для назначения пенсии. Для этого гражданин должен подать следующие документы:

заявление о назначении пенсии;

представление о назначении пенсии;

паспорт гражданина и его копию;

справку о размере зарплаты и дополнительных выплат за последние 24 месяца до увольнения со службы;

военно-медицинские справки (если не проходил военно-врачебную комиссию – без них);

справку МСЭК о признании инвалидности;

копию идентификационного кода;

справку из Ощадбанка об открытии счета, его номер и название отделения.

Если все документы не готовы, можно подать имеющиеся, а остальные – прислать позже.

Важно! Если дополнительные документы будут поданы в течение трех месяцев после получения разъяснения, пенсию назначат со дня подачи заявления или со дня отправки документов по почте.

Куда обращаться с жалобами

Если заявитель служил в Национальной гвардии, жалобу необходимо подавать в Министерство внутренних дел. Это можно сделать через:

Почтовый адрес: ул. Академика Богомольца, 10, м. Киев, 01601.

Сайт "Единое окно для граждан".

Электронная почта.

Телефон "горячей линии" МВД (номер 1536).

Ящик для корреспонденции (КПП МВД, ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев).

Личный прием.

Если претензии касаются неправомерных действий Пенсионного фонда, жалобу можно подать в вышестоящий орган – самого Пенсионного фонда Украины.