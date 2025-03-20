Какие льготы и выплаты имеют ветераны с I группой инвалидности
- Ветераны с I группой инвалидности имеют право на своевременное назначение пенсии, для чего нужно подать заявление в соответствующее структурное подразделение силового ведомства.
- Для назначения пенсии необходимы документы, такие как заявление, паспорт, справки о зарплате, военно-медицинские справки, справка МСЭК об инвалидности и другие.
В Украине участники боевых действий с I группой инвалидности, полученной вследствие службы, имеют право на своевременное назначение пенсии. Юристы разъяснили, когда и как можно получить такие выплаты, а также когда возможно их обжалование.
Как оформить пенсию по инвалидности для УБД
Чтобы получить пенсии по инвалидности участникам боевых действий, которые были уволены с военной службы, необходимо подать заявление в соответствующее структурное подразделение силового ведомства, которое готовит документы на назначение пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".
Читайте также Будет ли индексация денежного обеспечения в ВСУ в 2025 году
Это могут быть Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство чрезвычайных ситуаций или Служба безопасности.
После подачи заявления соответствующее подразделение должно в течение 10 дней подготовить все необходимые документы для назначения пенсии, ознакомить заявителя и передать документы в главное управление ПФУ по месту регистрации лица.
Документы для назначения пенсии УБД с инвалидностью
Уполномоченное подразделение поможет заявителю получить недостающие документы для назначения пенсии. Для этого гражданин должен подать следующие документы:
- заявление о назначении пенсии;
- представление о назначении пенсии;
- паспорт гражданина и его копию;
- справку о размере зарплаты и дополнительных выплат за последние 24 месяца до увольнения со службы;
- военно-медицинские справки (если не проходил военно-врачебную комиссию – без них);
- справку МСЭК о признании инвалидности;
- копию идентификационного кода;
- справку из Ощадбанка об открытии счета, его номер и название отделения.
Если все документы не готовы, можно подать имеющиеся, а остальные – прислать позже.
Важно! Если дополнительные документы будут поданы в течение трех месяцев после получения разъяснения, пенсию назначат со дня подачи заявления или со дня отправки документов по почте.
Куда обращаться с жалобами
Если заявитель служил в Национальной гвардии, жалобу необходимо подавать в Министерство внутренних дел. Это можно сделать через:
- Почтовый адрес: ул. Академика Богомольца, 10, м. Киев, 01601.
- Сайт "Единое окно для граждан".
- Электронная почта.
- Телефон "горячей линии" МВД (номер 1536).
- Ящик для корреспонденции (КПП МВД, ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев).
- Личный прием.
Если претензии касаются неправомерных действий Пенсионного фонда, жалобу можно подать в вышестоящий орган – самого Пенсионного фонда Украины.