Потеряют выплаты с 1 марта: кто из переселенцев останется без помощи

С 1 марта 2024 года некоторые внутренне перемещенные лица потеряют свои выплаты. Каких изменений ожидать ВПЛ весной, читайте дальше.

В каком случае выплаты отменят

Помощь от государства будет назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в семье, но те члены семьи, что не работают, должны зарегистрироваться в центре занятости. Если этого не сделать, то выплаты перестанут выплачивать через месяц.

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Кроме этого, правительство также будет анализировать степень интегрированности ВПЛ в экономическое развитие страны. Об этом сообщила в эфире телемарафона министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает 24 Канал.

Наиболее уязвимые категории будут продолжать получать поддержку от государства.

Она отметила, что если люди не воюют, то они должны работать, чтобы генерировать доход и давать нам возможность обеспечивать оборону. Все остальные будут иметь возможность обратиться и продолжить свои выплаты, если:

они работают, но заработок меньше 9 444 гривны;

ищут работу и зарегистрированы в службе занятости как безработные.

Кому выплаты продолжат автоматически

В течение следующих 6 месяцев будут предоставляться выплаты автоматически для категорий ВПЛ, которые не могут работать. К ним относятся:

пенсионеры, которые по состоянию на 1 января 2024 года получают пенсию не более, чем 9 444 гривен (это 4 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лица с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети и т.д;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также, лица из их числа в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Какие выплаты получают ВПЛ Напомним, что ежемесячная государственная помощь ВПЛ составляет: 3 тысячи гривен – лицам с инвалидностью и детям; 2 тысячи гривен – для всех остальных внутренних переселенцев.

Кто еще сможет продолжить выплаты

Выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для ВПО которые подадут отдельную заявку. Это касается таких категорий:

малолетний ребенок, который прибыл в новую общину без сопровождения законного представителя;

беременная женщина после 30-й недели беременности, а после 27-й недели беременности – женщины, которых отнесены к I – IV категорий лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;

человек, который потерял трудоспособность, но не имеет права на пенсионную выплату и/или получает государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 гривен);