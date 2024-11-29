Выплаты ВПЛ: кто из украинцев потеряет помощь в декабре

Украинцы, которые выехали с временно оккупированных территорий или регионов, где продолжаются активные боевые действия, или потеряли жилье в результате полномасштабной войны могут получить выплаты от государства. Однако также они могут потерять выплаты, если не соответствуют определенным критериям.

Кто получит выплаты ВПЛ

В частности сейчас внутренне перемещенные лица получат выплаты до февраля 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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В частности автоматически их продлили таким лицам:

пенсионеры, которые получают пенсии не более 9 444 гривен; граждане, которым установлена I или II группа инвалидности, несовершеннолетние с инвалидностью или дети с тяжелыми болезнями; сироты или лица, лишенные родительской опеки, - несовершеннолетние или совершеннолетние в возрасте до 23 лет; родители, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Обратите внимание! ВПЛ могут получить от правительства помощь на проживание в размере 2 тысяч гривен. В то же время несовершеннолетние и люди с инвалидностью получат 3 тысячи гривен.

Кто может получить помощь в декабре

Начиная с 1 декабря помощь могут получить такие лица:

семьи с детьми до 14 лет, проживающих недалеко от зоны боевых действий, а также из безопасных регионов, если дети перешли на обучение онлайн. семьи, в которых ухаживают за человеком с I степенью инвалидности, или за ребенком с инвалидностью или с тяжелой болезнью, или за человеком в возрасте от 80 лет, если он имеет инвалидность I или II группы из-за психического расстройства;

для семей с тремя и большим количеством детей в возрасте до 18 лет;

дети в возрасте до 14 лет, если они остались без родителей на подконтрольной Украине территории;

беременные, начиная с 30-й недели беременности;

граждане, которым 60 и более лет, которые получают не пенсию, а социальную помощь.

Кто из ВПЛ может потерять выплаты в декабре

Если семьи с детьми до 14 лет, которые живут недалеко от зоны боевых действий, члены семьи которой работают, то они могут потерять выплаты от государства. Однако только при условии, что доход на члена семьи превышает 9 444 гривен.

Кроме того, потеряют помощь и украинцы, которым 60 и более лет, но они получают пенсию, а не социальную помощь. Также это касается этих лиц, если доход на каждого члена их семьи составляет более 9 444 гривен.

