Пенсионеры, которые из-за войны покинули свои дома, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку со стороны государства. Однако для переселенцев действуют определенные условия, от которых зависит, будут ли им и дальше выплачивать деньги.

Кому государство оказывает финансовую поддержку

Украинские пенсионеры, получившие статус ВПЛ, имеют право одновременно получать и заработанную годами пенсию, и пособие на проживание, поясняют в Пенсионном фонде.

Право на такую поддержку предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 332, однако ее продление зависит от соответствия установленным критериям.

Пособие на проживание внутренне перемещенным лицам продлевается на следующий шестимесячный период в случае, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье не превышает установленного размера,

– говорится в постановлении правительства.

Для пенсионеров одним из главных условий является размер пенсии. Если она не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, помощь могут продлить еще на шесть месяцев.

В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен .

. Соответственно, предельный размер пенсии для продления выплат на проживание составляет 10 380 гривен.

По общим правилам при оценке доходов учитывают:

пенсию;

заработную плату;

социальные выплаты;

и другие официальные доходы.

В то же время факт трудоустройства никоим образом не влияет на ежемесячную поддержку. То есть работающие пенсионеры-ВПЛ также могут получать деньги на проживание, если соответствуют этим условиям.

Ключевым и единственным критерием для автоматического переназначения пособия является исключительно размер получаемой пенсии,

– отмечают специалисты.

Важно! Если доход пенсионера вместе с пенсией превышает установленный лимит, то государственную помощь на проживание ему могут не назначить или прекратить после истечения шести месяцев.

Кто получит деньги по упрощенной процедуре

Вместе с тем отдельные категории переселенцев имеют право на продление государственной поддержки без проверки доходов, то есть автоматически. К ним относятся:

пенсионеры, пенсия которых не превышает 10 380 гривен;

люди с инвалидностью I и II групп;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица из числа детей-сирот и лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет;

приемные родители, родители-воспитатели, опекуны и попечители.

Для этих получателей предусмотрен упрощенный порядок продления помощи.

Обратите внимание! Если пенсионер соответствует условиям, но деньги не поступают, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и выяснить причину задержки или непродления выплат.

Напомним, в ноябре 2026 года для ВПЛ продлили выплаты еще на шесть месяцев. При этом Пенсионный фонд проверяет, соответствуют ли получатели установленным требованиям.