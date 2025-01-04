Кто из ВПЛ потеряет выплаты от государства в январе
4 января 2025, 16:03Читати новину українською
В Украине продлили выплаты для ВПЛ. Деньги можно получить уже с 1 января, однако не для всех категорий граждан.
Кто из ВПЛ потеряет выплаты в январе 2025 года
Так для украинцев, которые покинули свои дома из-за боевых действий, могут получать средства до февраля 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на Правительственный портал.
Читайте также Субсидии на жилье для ВПЛ: какие изменения приняло правительство
Однако некоторые лица потеряют выплаты, если не напишут заявление. Автоматически выплаты этим гражданам Украины не продлят.
К таким людям относятся:
- украинцы с детьми до 14 лет, которые проживают в местности, где продолжаются активные боевые действия или в местности, где возможны такие действия;
- украинцы с детьми до 14 лет, которые проживают в безопасной местности, но по какой-то причине дети не могут ходить в школу оффлайн;
- семьи украинцев, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью 1 группы;
- семьи украинцев, в которых один из членов ухаживает за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или ребенком, который признан тяжелобольным.
Кроме того, выплаты ВПЛ по заявлению могут быть назначены украинцу, который:
- старше 60 лет;
- не получает пенсию;
- средний доход в месяц для его семьи на каждого получателя не более 9 444 гривен.
Кому отменят выплаты ВПЛ в 2025 году
К тому же есть категории украинцев, которым не принадлежат выплаты ВПЛ. Об этом говорится в законодательстве страны.
К списку относятся:
- граждане Украины, которые были за границей дольше 30 календарных дней, при этом не имея причин, обоснованных в документах;
- внутренне перемещенных лиц, которые купили квартиру, жилой дом или участок стоимостью более 100 000 гривен (это не касается случаев, когда жилье было получено из бюджета города или страны);
- украинцев, которые купили новую машину, сошедшую с конвейера менее 5 лет назад (исключение составляет авто, купленное волонтерами и переданное ВСУ);
- тех, у кого есть жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи, и размещено оно в безопасной зоне, где не продолжаются боевые действия в активной фазе, местность не считается зоной с возможностью боевых действий в активной фазе, а также любой населенный пункт на подконтрольной Украине территории;
- украинцев, которые купили металлы в банке, а также доллары, евро или другую иностранную валюту на сумму более 100 000 гривен (это не касается валюты, которую было получено от благотворительных организаций или приобретено, чтобы оплатить услуги в области медицины, образования или социальной сфере);
- граждане Украины, на депозитном счете в банке у которых лежит более 100 000 гривен.