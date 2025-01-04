Кто из ВПЛ потеряет выплаты от государства в январе

В Украине продлили выплаты для ВПЛ. Деньги можно получить уже с 1 января, однако не для всех категорий граждан.

Кто из ВПЛ потеряет выплаты в январе 2025 года

Так для украинцев, которые покинули свои дома из-за боевых действий, могут получать средства до февраля 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Однако некоторые лица потеряют выплаты, если не напишут заявление. Автоматически выплаты этим гражданам Украины не продлят.

К таким людям относятся:

украинцы с детьми до 14 лет, которые проживают в местности, где продолжаются активные боевые действия или в местности, где возможны такие действия;

украинцы с детьми до 14 лет, которые проживают в безопасной местности, но по какой-то причине дети не могут ходить в школу оффлайн;

семьи украинцев, где один из членов ухаживает за человеком с инвалидностью 1 группы;

семьи украинцев, в которых один из членов ухаживает за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью или ребенком, который признан тяжелобольным.

Кроме того, выплаты ВПЛ по заявлению могут быть назначены украинцу, который:

старше 60 лет; не получает пенсию; средний доход в месяц для его семьи на каждого получателя не более 9 444 гривен.

Кому отменят выплаты ВПЛ в 2025 году

К тому же есть категории украинцев, которым не принадлежат выплаты ВПЛ. Об этом говорится в законодательстве страны.

К списку относятся: