Помощь ВПЛ: каких изменений в выплатах ожидать в этом году
Источник:Юридический советник для ВПЛ
До 1 марта автоматически продлена помощь на проживание всем ВПЛ. Однако впоследствии в течение февраля-марта некоторым ВПЛ нужно обратиться с заявлением для продления помощи.
Кому выплаты не будут прекращаться
Кабмином было принято Постановление, которое существенно обновило подходы к социальной поддержке ВПЛ и других уязвимых категорий. При этом, размер помощи гражданам, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, остается без изменений:
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- для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;
- для других лиц – 2 тысячи гривен.
Однако, отдельным ВПЛ помощь еще на 6 месяцев будет продлена автоматически, одновременно как другим в течение февраля-марта нужно обратиться с заявлением для продолжения помощи.Обратите внимание! Деньги можно получить 15-го и 28-го числа каждого месяца.
Также в новом постановлении предусмотрены исключения из общего правила. В случае восстановления жилого помещения, обеспечением жильем для постоянного проживания или жильем, отнесенным к фондам временного проживания ВПЛ, выплата помощи не будет прекращаться:
- детям-сиротам;
- детям, которые лишены родительской опеки;
- лицам в возрасте до 23 лет, которые прибыли с временно оккупированной территории.
Кто получит ежегодную или единовременную денежную помощь
Урегулирована также ситуация с получением ежегодной или единовременной государственной денежной помощи лицу, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Теперь получение такой помощи:
- не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи;
- не будет иметь следствием прекращение выплаты помощи на проживание ВПЛ.
О чем еще говорится в новом постановлении
- Уточнен термин неработающее трудоспособное лицо. Поэтому это лицо, достигшее 18-летнего возраста и по состоянию здоровья способно к трудовой деятельности и не работает, не проходит военную службу, не занимается предпринимательской деятельностью или профессиональной независимой деятельностью и не учится.
- Поэтому предусмотрено право трудоспособных, но не трудоустроенных после завершения получения помощи ВПЛ на получение помощи малообеспеченным семьям.
- При подаче заявления на получение помощи на проживание ВПЛ должны предлагать заполнить опросник о потребности в услуге по уходу за ребенком.