Помощь ВПЛ: каких изменений в выплатах ожидать в этом году

До 1 марта автоматически продлена помощь на проживание всем ВПЛ. Однако впоследствии в течение февраля-марта некоторым ВПЛ нужно обратиться с заявлением для продления помощи.

Кому выплаты не будут прекращаться

Кабмином было принято Постановление, которое существенно обновило подходы к социальной поддержке ВПЛ и других уязвимых категорий. При этом, размер помощи гражданам, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, остается без изменений:

Читайте также: Можно ли оформить субсидию на жилье в котором лицо не прописано

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;

для других лиц – 2 тысячи гривен.

Однако, отдельным ВПЛ помощь еще на 6 месяцев будет продлена автоматически, одновременно как другим в течение февраля-марта нужно обратиться с заявлением для продолжения помощи.

Деньги можно получить 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Также в новом постановлении предусмотрены исключения из общего правила. В случае восстановления жилого помещения, обеспечением жильем для постоянного проживания или жильем, отнесенным к фондам временного проживания ВПЛ, выплата помощи не будет прекращаться:

детям-сиротам;

детям, которые лишены родительской опеки;

лицам в возрасте до 23 лет, которые прибыли с временно оккупированной территории.

Кто получит ежегодную или единовременную денежную помощь

Урегулирована также ситуация с получением ежегодной или единовременной государственной денежной помощи лицу, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Теперь получение такой помощи:

не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи;

не будет иметь следствием прекращение выплаты помощи на проживание ВПЛ.

О чем еще говорится в новом постановлении