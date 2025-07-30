Денежная помощь для ВПЛ: кому прекратят выплаты в августе
- Выплаты для внутренне перемещенных лиц могут прекратить, если семья больше не соответствует критериям.
- Сумма помощи составляет 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для других категорий.
Украинское правительство продолжает оказывать помощь ВПЛ. Однако в августе некоторые внутренне перемещенные лица могут не получить выплаты.
Кому из ВПЛ назначают выплаты?
Это произойдет, если они не соответствуют больше определенным критериям, передает 24 Канал со ссылкой на постановление №332.
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Пенсионный фонд назначает и выплачивает средства уязвимым критериям населения:
- лицам, которые переместились с территорий, где продолжаются или велись боевые действия, а также с ВОТ;
- для людей, чье жилье разрушено или признано непригодным для проживания;
- для детей, рожденных у внутренних переселенцев, которые находятся на учете как ВПЛ.
Сумма помощи составляет 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для всех остальных категорий.
Помощь для ВПЛ назначается на такой срок на шесть месяцев с месяца обращения – независимо от даты написания заявления. Однако общий срок предоставления помощи – не более 12 месяцев.
В частности переназначение на следующие 6 месяцев возможно, если в составе семьи есть:
- несовершеннолетние дети;
- лица с инвалидностью,
- люди пенсионного возраста;
- одинокие матери или родители, которые воспитывают ребенка;
- многодетные семьи;
- лица, которые ухаживают за лицами с инвалидностью или детьми с инвалидностью;
- украинцы, которые проходят лечение, реабилитацию после ранения в результате военных действий;
- студенты или ученики ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, если учатся на дневной форме обучения и не имеют собственной семьи.
Важно! Кроме того, существует требование для трудоспособных лиц, которые не работают в течение трех месяцев с момента назначения помощи. Им нужно трудоустроиться, зарегистрироваться в центре занятости или открыть ФЛП (получить грант, ваучер на повышение квалификации и т.д.).
При каких условиях могут прекратить выплаты?
Повторное назначение (на другие шесть месяцев) будет невозможным, если семья больше не соответствует определенным критериям. Речь идет в частности о случае, когда среднемесячный доход на одного человека в семье превысит 9,44 тысячи гривен.
Также выплаты не предусматриваются, если:
- семья вернется на старый адрес проживания;ʼ
- состоится выезд за пределы страны на более 30 дней подряд или более чем 60 дней суммарно за шесть месяцев.
Важно! О подобных изменениях следует сообщать лично, по почте или онлайн.