Украинское правительство продолжает оказывать помощь ВПЛ. Однако в августе некоторые внутренне перемещенные лица могут не получить выплаты.

Кому из ВПЛ назначают выплаты?

Это произойдет, если они не соответствуют больше определенным критериям, передает 24 Канал со ссылкой на постановление №332.

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Пенсионный фонд назначает и выплачивает средства уязвимым критериям населения:

лицам, которые переместились с территорий, где продолжаются или велись боевые действия, а также с ВОТ;

для людей, чье жилье разрушено или признано непригодным для проживания;

для детей, рожденных у внутренних переселенцев, которые находятся на учете как ВПЛ.

Сумма помощи составляет 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для всех остальных категорий.

Помощь для ВПЛ назначается на такой срок на шесть месяцев с месяца обращения – независимо от даты написания заявления. Однако общий срок предоставления помощи – не более 12 месяцев.

В частности переназначение на следующие 6 месяцев возможно, если в составе семьи есть:

несовершеннолетние дети;

лица с инвалидностью,

люди пенсионного возраста;

одинокие матери или родители, которые воспитывают ребенка;

многодетные семьи;

лица, которые ухаживают за лицами с инвалидностью или детьми с инвалидностью;

украинцы, которые проходят лечение, реабилитацию после ранения в результате военных действий;

студенты или ученики ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, если учатся на дневной форме обучения и не имеют собственной семьи.

Важно! Кроме того, существует требование для трудоспособных лиц, которые не работают в течение трех месяцев с момента назначения помощи. Им нужно трудоустроиться, зарегистрироваться в центре занятости или открыть ФЛП (получить грант, ваучер на повышение квалификации и т.д.).

При каких условиях могут прекратить выплаты?

Повторное назначение (на другие шесть месяцев) будет невозможным, если семья больше не соответствует определенным критериям. Речь идет в частности о случае, когда среднемесячный доход на одного человека в семье превысит 9,44 тысячи гривен.

Также выплаты не предусматриваются, если:

семья вернется на старый адрес проживания;ʼ состоится выезд за пределы страны на более 30 дней подряд или более чем 60 дней суммарно за шесть месяцев.

Важно! О подобных изменениях следует сообщать лично, по почте или онлайн.