Согласно постановлению правительства, текущий шестимесячный период выплат продлится до конца февраля 2027 года. Это означает, что в декабре внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную помощь,

Кому из ВПЛ начислят деньги в декабре

Средства будут начислены, если их среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 10 380 гривен, как указано в постановлении № 332.

Размер ежемесячной поддержки остается неизменным и зависит от категории получателя:

на каждого ребенка и человека с инвалидностью государство выплачивает 3 тысячи гривен;

тогда как остальные члены семьи получают по 2 тысячи гривен.

Однако для наиболее уязвимых категорий действуют особые правила. Помощь продлевается без учета совокупного дохода семьи пенсионерам с пенсией до 10 380 гривен, и людям с инвалидностью I и II групп, а также детям-сиротам.

Важно! Если семья соответствует всем критериям, но деньги в декабре не поступили, следует обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины и выяснить причину приостановки начислений.

Что решения по поддержке ВПЛ принимались ранее

Напомним, что условия предоставления помощи на проживание переселенцам регулирует постановление Кабмина № 332. Впоследствии правительство приняло дополнительный документ под номером 1087, который существенно расширил возможности для оказания поддержки. Благодаря этому решению максимальное количество периодов получения помощи увеличили с пяти до шести.

Кроме того, некоторые украинцы могут получить " денежную помощь " в размере 5 тысяч гривен. Подать заявку можно до 15 декабря.