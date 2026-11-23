Кому з-поміж ВПО нарахують гроші у грудні

Кошти нарахують, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 10 380 гривень, що зазначено у постанові № 332.

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Розмір щомісячної підтримки залишається незмінним і залежить від категорії отримувача:

на кожну дитину та людину з інвалідністю держава виплачує 3 тисячі гривень;

тоді як інші члени родини отримують по 2 тисячі гривень.

Проте для найбільш вразливих категорій діють особливі правила. Допомогу продовжують без урахування сукупного доходу сім'ї пенсіонерам із пенсією до 10 380 гривень, людям з інвалідністю I та II груп, а також дітям-сиротам.

Важливо! Якщо родина відповідає всім критеріям, але гроші у грудні не надійшли, то слід звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України та з'ясувати причину зупинки нарахувань.

Які рішення щодо підтримки ВПО ухвалювали раніше

Нагадаємо, що умови надання допомоги на проживання переселенцям регулює постанова Кабміну №332. Згодом уряд ухвалив додатковий документ під номером 1087, який суттєво розширив можливості для підтримки. Завдяки цьому рішенню максимальну кількість періодів отримання допомоги збільшили з п'яти до шести.

Крім того, деякі українці можуть отримати грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Подати заявку можна до 15 грудня.