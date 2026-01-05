Выплаты ВПЛ могут отменить: за что государство прекращает помощь

Государство оказывает финансовую поддержку ВПЛ, выплачивая ежемесячное пособие. Однако ее могут отменить в случае, если внутренне перемещенное лицо или член его семьи приобретет жилье или новую машину.

Какую помощь в Украине получают ВПЛ?

Помощь от государства для ВПО назначают на шесть месяцев с возможностью автоматического продления, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Правительства о помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

В случае назначения помощи для семьи ВПЛ, ежемесячные выплаты поступают одному из членов семьи в размере:

3 тысячи гривен для лиц с инвалидностью и детей;

для лиц с инвалидностью и детей; 2 тысячи гривен для других лиц.

Однако если состояние семьи превышают установленные государством критерии, помощь могут отменить.

Почему могут отменить выплаты ВПЛ?

У ВПЛ могут забрать выплаты в случае возвращения к покинутому месту жительства или выезда за границу. Также помощь прекращают, если во время ее получения пребывания за пределами Украины превысило 30 дней подряд или 60 дней совокупно.

Причинами для отмены помощи также могут быть:

приобретение транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда или прицепа);

покупка земельного участка, квартиры или дома, ценных бумаг на сумму более 100 тысяч гривен , кроме территорий, где были или продолжаются боевые действия;

, кроме территорий, где были или продолжаются боевые действия; наличие депозита или облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен;

собственность на жилье или его часть на условно безопасных территориях (которые не включены в зону боевых действий);

приобретение квартиры или дома за счет государственной компенсации (за исключением территорий активных боевых действий);

за счет государственной компенсации (за исключением территорий активных боевых действий); покупка иностранной валюты и банковских металлов на сумму более 100 тысяч гривен;

пребывание на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, психоневрологическом интернате, доме-интернате для престарелых и лиц с инвалидностью, школе-интернате и т.д;

пребывание в местах лишения свободы ;

; получение субсидии на аренду жилья (ВПЛ или членом семьи);

сдача в аренду жилья, которое принадлежит к собственности ВПЛ, независимо от места расположения.

Важно! Если в семье есть несколько безработных, но трудоспособных взрослых, один может остаться без работы и получать помощь, а другие должны стать на учет в центр занятости или устроиться на работу.

Кроме того, помощь прекращают выплачивать на семью ВПЛ, один из членов которой приобрел новое авто, потратил более 100 тысяч гривен на покупку земли, недвижимости, иностранной валюты, или имеет такую сумму на депозите или в ОВГЗ. Также выплаты завершают в случае приобретения жилья за государственную компенсацию.

