Виплати ВПО можуть скасувати: за що держава припиняє допомогу

Держава надає фінансову підтримку ВПО, виплачуючи щомісячну допомогу. Однак її можуть скасувати в разі, якщо внутрішньо переміщена особа або член її родини придбає житло чи нову автівку.

Яку допомогу в Україні отримують ВПО?

Допомогу від держави для ВПО призначають на шість місяців з можливістю автоматичного продовження, пише 24 Канал із посиланням на постанову Уряду щодо допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

У разі призначення допомоги для родини ВПО, щомісячні виплати надходять одному з членів родини в розмірі:

3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей;

для осіб з інвалідністю та дітей; 2 тисячі гривень для інших осіб.

Проте якщо статки родини перевищують встановлені державою критерії, допомогу можуть скасувати.

Чому можуть скасувати виплати ВПО?

У ВПО можуть забрати виплати в разі повернення до полишеного місця проживання або виїзду за кордон. Також допомогу припиняють, якщо під час її отримання перебування поза межами України перевищило 30 днів підряд або 60 днів сукупно.

Причинами для скасування допомоги також можуть бути:

придбання транспортного засобу, з року випуску якого минуло менш як 5 років (крім мопеда або причепа);

купівля земельної ділянки, квартири чи будинку, цінних паперів на суму понад 100 тисяч гривень , окрім територій, де були чи тривають бойові дії;

, окрім територій, де були чи тривають бойові дії; наявність депозиту або облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень;

власність на житло або його частину на умовно безпечних територіях (які не включені до зони бойових дій);

придбання квартири чи будинку коштом державної компенсації (за винятком територій активних бойових дій);

коштом державної компенсації (за винятком територій активних бойових дій); купівля іноземної валюти та банківських металів на суму понад 100 тисяч гривень;

перебування на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, школі-інтернаті тощо;

перебування в місцях позбавлення волі ;

; отримання субсидії на оренду житла (ВПО або членом родини);

здача в оренду житла, яке належить до власності ВПО, незалежно від місця розташування.

Важливо! Якщо в сім’ї є кілька безробітних, але працездатних дорослих, один може залишитися без роботи й отримувати допомогу, а інші мають стати на облік до центру зайнятості чи влаштуватися на роботу.

Що ще варто знати про виплати ВПО?