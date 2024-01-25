Некоторые украинцы из категории ВПЛ могут потерять выплаты

С августа 2023 г. Национальная социальная служба начала проводить проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц. Отсутствие человека по зарегистрированному адресу может стать основанием для прекращения государственных выплат.

Как выплаты зависят от места жительства

Среди ВПЛ есть опасения, что в случае временного переезда их могут лишить выплат, если проверка не застанет их на месте.

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Впрочем, важно понимать, что для таких проверок должно быть основание. Основанием для проверки могут быть заявления от третьих лиц об изменении ВПЛ места жительства или данные из автоматизированных систем.

Как происходит проверка

После установления оснований для проверки руководитель или его заместитель в территориальном органе Национальной социальной службы решает провести проверку.

За не менее двух календарных дней до начала проверки лицо переселившееся сообщают о предстоящей проверке. Контакт может быть осуществлен по телефону или через другое доступное коммуникационное средство, фиксирующее уведомление или звонок.

В течение десяти рабочих дней после принятия решения о проверке работники Национальной социальной службы осуществляют фактическую проверку места жительства ВПЛ. Если во время сообщения о проверке лицо сообщило о своем временном отсутствии из-за пребывания у родственников или отпуска, то проверка может быть отложена на две недели.

В случае отсутствия ВПЛ во время проверки должностные лица составляют соответствующий акт и в тот же день информируют лицо с помощью телефона или другого коммуникационного средства о необходимости в течение 14 рабочих дней явиться в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

Если в течение 30 календарных дней после проверки лицо не явится в орган социальной защиты населения, то этот орган принимает решение о временном прекращении выплаты пособия со следующего месяца, о чем обязательно сообщается ВПЛ доступным способом.

Как уберечься от отмены выплат

Если у получателя выплат есть веские причины для отсутствия на месте проживания или пребывания (например, служебная командировка, болезнь, смерть членов семьи и т.п.) то в течение 30 календарных дней после проверки, он имеет право подать в орган социальной защиты населения заявление о возобновлении выплат помощи вместе с необходимыми подтверждающими документами.

! Законодательство обеспечивает постоянное информирование лица обо всех этапах процесса – начиная от уведомления о проведении проверки, уведомления о временном прекращении выплат, до необходимости идентификации для восстановления и продления получения пособия.