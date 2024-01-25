Як виплати залежать від місця проживання

Серед ВПО є побоювання, що у разі тимчасового переїзду їх можуть позбавити виплат, якщо перевірка не застане їх на місці.

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Втім, важливо розуміти, що для таких перевірок має бути підстава. Підставами для перевірки можуть бути заяви від третіх осіб про зміну ВПО місця проживання або дані з автоматизованих систем.

Як відбувається перевірка

Після встановлення підстав для перевірки, керівник або його заступник у територіальному органі Національної соціальної служби вирішує провести перевірку.

За не менше ніж два календарні дні до початку перевірки, особу, що переселилась, повідомляють про майбутню перевірку. Контакт може бути здійснений телефоном або через інший доступний комунікаційний засіб, який фіксує сповіщення чи дзвінок.

Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про перевірку, працівники Національної соціальної служби здійснюють фактичну перевірку місця проживання ВПО. Якщо під час повідомлення про перевірку особа повідомила про свою тимчасову відсутність через перебування у родичів чи відпустку, то перевірка може бути відкладена на два тижні.

У випадку відсутності ВПО під час перевірки, посадові особи складають відповідний акт і в той же день інформують особу за допомогою телефону або іншого комунікаційного засобу про необхідність протягом 14 робочих днів з'явитися до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.

Якщо протягом 30 календарних днів після перевірки особа не з'явиться до органу соціального захисту населення, то цей орган приймає рішення про тимчасове припинення виплати допомоги з наступного місяця, про що обов'язково повідомляється ВПО доступним способом.

Як убезпечитись від скасування виплат

Якщо в отримувача виплат є вагомі причини для відсутності на місці проживання чи перебування (наприклад, службове відрядження, хвороба, смерть членів сім'ї тощо) то впродовж 30 календарних днів після перевірки, він має право подати до органу соціального захисту населення заяву про відновлення виплат допомоги разом з необхідними підтверджуючими документами.

Важливо! Законодавство забезпечує постійне інформування особи про всі етапи процесу – починаючи від повідомлення про проведення перевірки, сповіщення про тимчасове припинення виплат, до необхідності ідентифікації для відновлення та продовження отримання допомоги.