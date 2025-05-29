Как военному получить выплату за ранение в 2025 году

Украинские военные, которые получили ранения, увечья или контузию во время службы, имеют право на выплаты от государства. Получить их можно на основе справки из воинской части.

Какие выплаты могут получить раненые военнослужащие

Украинские военнослужащие, которые получили тяжелое ранение, имеют право на дополнительное вознаграждение к военному обеспечению в размере до 100 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Дополнительное вознаграждение тяжело раненым выплачивают ежемесячно в течение всего лечения:

за весь период находится на стационаре, в частности за рубежом, но не более чем год, независимо от тяжести ранения.

за период прохождения реабилитации;

за период пребывания в отпуске для лечения после ранения при условии, что ранение было тяжелым по заключению ВВК.

Если лечение длится более 4 месяцев, военному придется пройти ВВК и получить заключение, подтверждающее необходимость в длительном лечении. После этого ему нужно проинформировать об этом командира и воинскую часть.

Важно! Размер выплаты за ранение зависит от количества дней лечения в стационаре, реабилитации и пребывания в отпуске после тяжелого ранения.

Как получить выплаты за ранения

Чтобы получить выплаты за ранение военнослужащий должен получить прежде всего справку из воинской части, где он служит. В ней должен быть указан, какое ранение он получил, контузию или травму.

В справке указывают дату проведения служебного расследования и обстоятельства ранения:

в результате защиты Украины;

во время прохождения военной службы.

На основе этой справки военного направляют в больницу или госпиталь на лечение.

Если ранение во время военной службы привело к инвалидности военнослужащего, он имеет право на единовременное денежное пособие в зависимости от группы инвалидности.

Стоит знать! Раненые военные имеют также право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Эта помощь может предоставляться раз в год в размере месячного денежного обеспечения.