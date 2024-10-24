Сколько будет стоить приобретение 500 долларов в ноябре

В ноябре на фоне режима управляемой гибкости будет продолжаться "сопротивление" валютного рынка инфляции. Скорее всего, НБУ сохранит за собой активную роль на рынке, а затем не стоит ожидать каких-то чрезмерно стремительных курсовых преобразований.

Каким будет курс доллара в ноябре

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что курсовые показатели в ноябре будут меняться с достаточно "комфортной" для рынка амплитудой, не вызывая паники или ажиотажа.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В течение ноября одним из главных факторов, от которого может зависеть валютный рынок, станет объем макрофинансовой помощи. Напомню, что по состоянию на начало октября Украина суммарно получила 69% (то есть более 20 миллиардов долларов) от запланированных на текущий год 37 миллиардов долларов.

По мнению Лесового, основные валютные изменения будут происходить в коридорах:

на межбанке: 41,2 – 41,8 гривны за доллар;

41,2 – 41,8 гривны за доллар; на наличном рынке: 41,3 – 42 гривны за доллар.

Колебания доллара, скорее всего, будут происходить в значительно более узком промежутке: 41,5 – 41,9 грн, которые учитывает частые изменения векторов: по-прежнему, периодически курс то будет расти, то снижаться, но в недельном измерении с едва заметным продвижением вверх,

– уточняет банкир.

За сколько можно будет купить 500 долларов в ноябре

Учитывая прогноз Лесового, можно сделать вывод, что стоимость валюты в течение месяца будет меняться так: