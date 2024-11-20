Вырастет ли минимальная пенсия в 2025 году
20 ноября 2024, 16:17Читати новину українською
В этом году пенсионные выплаты большинства украинцев выросли. В частности, увеличилась и минимальная пенсия. Более того, теперь этот показатель зависит от возраста пенсионера и количества стажа.
Как вырастет минимальная выплата для пенсионеров в 2025 году
В следующем году минимальная пенсия расти не будет. Более того, эта величина будет оставаться постоянной до 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.
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После проведения мартовской индексации, минимальные выплаты пенсионеров выросли так:
- минимальная пенсия 2 725 гривен будет предоставляться неработающим пенсионерам, (независимо от количества приобретенного стажа);
- по меньшей мере 2 980 гривен должны получать лица в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 240 гривен – граждане в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 370 гривен – лица от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет и имеющие страховой стаж 20/25 лет.