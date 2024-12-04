Как изменятся тарифы на свет и газ с 1 января

В этом году стоимость электроэнергии выросла почти вдвое. В то же время тариф на газ для бытовых потребителей остается неизменным последние несколько лет.

Как изменится тариф на газ

С 1 января 2025 года тариф на газ не претерпит изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

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Обратите внимание! Сейчас в Украине действует мораторий на повышение тарифа на газ.

Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

То есть, бытовые потребители, которых обслуживает Нафтогаз и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. У других регуляторов стоимость голубого топлива варьируется в пределах от 7,70 до 9,99 гривны.

Подорожает ли электроэнергия

Как сообщает Минэнерго, тариф на электроэнергию и в дальнейшем будет составлять 4,32 гривны за киловатт-час. Эта льготная стоимость установлена до 30 апреля 2025 года.

Напомним! Некоторые украинцы могут платить за электроэнергию вдвое меньше.