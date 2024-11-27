Как сэкономить на электроэнергии

Владельцы электроотопительных установок могут платить за электроэнергию вдвое меньше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Тариф уменьшается при условии потребления электроэнергии в таких пределах:

если в месяц потребляется менее 2 тысяч киловатт, потребитель может платить за электроэнергию 2,64 гривны за киловатт-час ;

; в случае потребления большего количества электроэнергии – более 2 тысяч киловатт, тариф достигает уже 4,32 гривны за киловатт-час.

Такой тариф действует в течение отопительного сезона.

Напомним! Отопительный сезон в Украине длится с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Кто еще может платить за электроэнергию меньше

Платить за электроэнергию вдвое меньше могут владельцы двухзонных счетчиков. Это связано с тем, что для них этот тариф делится на два: