Минимальная и максимальная пенсия: изменится ли размер выплат в сентябре

В Украине устанавливается размер минимальной и максимальной пенсионной выплаты. То есть, пенсия лица, несмотря на его стаж и возраст, не может быть меньше или больше этих значений.

Изменится ли размер максимальной и минимальной пенсии

С 1 января прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривна. Соответственно, максимальная пенсия приобрела значение 23 610 гривен.

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Минимальная пенсия, на тот момент, составила 2 361 гривну. В марте состоялась масштабная индексация пенсионных выплат. С первого дня весны минимумы пенсии были установлены на уровне: