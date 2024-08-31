Минимальная и максимальная пенсия: изменится ли размер выплат в сентябре
31 августа 2024, 15:32Читати новину українською
Источник:ПФУ
В Украине устанавливается размер минимальной и максимальной пенсионной выплаты. То есть, пенсия лица, несмотря на его стаж и возраст, не может быть меньше или больше этих значений.
Изменится ли размер максимальной и минимальной пенсии
С 1 января прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривна. Соответственно, максимальная пенсия приобрела значение 23 610 гривен.
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Минимальная пенсия, на тот момент, составила 2 361 гривну. В марте состоялась масштабная индексация пенсионных выплат. С первого дня весны минимумы пенсии были установлены на уровне:
- 2 725 гривен предоставляется неработающим пенсионерам, (без учета количества приобретенного стажа);
- 2 980 гривен – лицам с инвалидностью І группы независимо от возраста и количества приобретенного стажа;
- 2 980 гривен – пенсионерам в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- 3 240 гривен – граждане в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен – пенсионерам в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен – лицам в возрасте от 80 лет имеющим страховой стаж 20/25 лет.