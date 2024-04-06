Зарплата в Украине может вырасти: проведут ли индексацию в 2024 году

Есть вероятность, что в 2024 году украинские заработные платы могут вырасти благодаря индексации. В прошлом году она не проводилась, впрочем, в этом году не предусмотрено приостановление действия соответствующего закона.

Будет ли индексация зарплат в этом году

В 2023 году было приостановлено действие закона об индексации. Согласно ему работодатели не были обязаны проводить индексацию зарплат своих сотрудников.

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В то же время, согласно проекту госбюджета на 2024 год, не предусмотрено приостановление действия этого закона. То есть это означает, что работодатели снова должны будут индексировать зарплату своим сотрудникам.

Согласно постановлению №1078 , принятому 17 июля 2003 года, индексацию заработной платы работников обязаны проводить все предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, в частности ФЛП, которые используют труд наемных работников.

Важно добавить, что вся зарплата не подлежит индексации, а только та ее часть, которая соответствует прожиточному минимуму.

Например, у сотрудника зарплата 10 тысяч гривен, а проиндексируют только 3028 гривен, что и есть прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Кстати, для того чтобы посчитать размер своей зарплаты после индексации, можно воспользоваться калькулятором по этой ссылке.

Как могут наказать работодателей

Работодатель может понести ответственность, если вовремя не проиндексирует заплату своим сотрудникам или вообще этого не сделает. Это может быть:

штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника;

в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника; административная ответственность в виде взыскания от 510 до 1700 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – в виде взыскания от 1700 до 5100 гривен в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, отца-одиночки, отца, воспитывающего ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида.

Обычно выплаты индексируют с 1 числа месяца после месяца, в котором официально опубликован Госстатом индекс потребительских цен – он должен превысить порог в 103%. Индекс публикуется не позднее 10 числа каждого месяца.