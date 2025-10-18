Выплаты военным с 1 ноября: что изменится и сколько будут начислять
- С 1 ноября военные будут получать выплаты в соответствии с законом и постановлением Кабмина, включающие оклад, надбавки за выслугу лет, службу, боевые задачи, материальную помощь и компенсации.
- Надбавки составят 30 000 гривен для задач вне боевых зон, 50 000 для командиров, 100 000 для непосредственно участников боев, и накопительная премия 70 000 гривен для непрерывного выполнения задач на передовой или в тылу врага.
Военные ВСУ и других формирований получают деньги дважды в месяц. Выплаты состоят из оклада и доплат. Некоторые защитники также могут получать материальную помощь и компенсации.
Какие зарплаты будут начислять военным с 1 ноября?
С 1 ноября военные ВСУ и других формирований получат регулярные выплаты в соответствии с законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабмина № 704, пишет 24 Канал. Такое денежное обеспечение включает:
- Основную часть, то есть должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет.
- Надбавки за службу и боевые задачи с учетом уровня ответственности и рисков.
- Единовременные выплаты и компенсации, вроде материальной помощи, помощь на оздоровление и специальные выплаты.
Обратите внимание! Минимальная гарантированная ставка в ВСУ составляет 20 100 гривен, что остается неизменной. При этом базовая ставка может расти в зависимости от рода войск, должности, звания и сложности выполняемых задач.
Какие будут надбавки для военнослужащих в ноябре?
С 1 ноября применяются надбавки, установленные постановлением Кабмина № 168:
- 30 000 гривен ежемесячно получат военные, которые выполняют задачи вне активных боевых зон.
- 50 000 гривен получат командиры и те, кто координирует подразделения, за повышенную ответственность.
- 100 000 гривен получат военные, которые непосредственно участвуют в боях или выполняют особо опасные задачи.
Обратите внимание! Дополнительно предусмотрена накопительная премия 70 000 гривен для тех, кто в течение 30 дней непрерывно выполняет задачи на передовой или в тылу врага.
Что еще известно о выплатах военным: коротко о главном
Владимир Зеленский подписал закон, который повышает выплаты для военных, освобожденных из плена и тех, кто нуждается в лечении в больнице. Они ежемесячно будут получать дополнительно 50 000 гривен.
После освобождения из плена военным выплачивают 100 000 гривен единовременно, а также по 100 000 гривен за каждый год, проведенный в плену.