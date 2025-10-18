Военные ВСУ и других формирований получают деньги дважды в месяц. Выплаты состоят из оклада и доплат. Некоторые защитники также могут получать материальную помощь и компенсации.

Какие зарплаты будут начислять военным с 1 ноября?

С 1 ноября военные ВСУ и других формирований получат регулярные выплаты в соответствии с законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабмина № 704, пишет 24 Канал. Такое денежное обеспечение включает:

Основную часть, то есть должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет.

Надбавки за службу и боевые задачи с учетом уровня ответственности и рисков.

Единовременные выплаты и компенсации, вроде материальной помощи, помощь на оздоровление и специальные выплаты.

Обратите внимание! Минимальная гарантированная ставка в ВСУ составляет 20 100 гривен, что остается неизменной. При этом базовая ставка может расти в зависимости от рода войск, должности, звания и сложности выполняемых задач.

Какие будут надбавки для военнослужащих в ноябре?

С 1 ноября применяются надбавки, установленные постановлением Кабмина № 168:

30 000 гривен ежемесячно получат военные, которые выполняют задачи вне активных боевых зон.

50 000 гривен получат командиры и те, кто координирует подразделения, за повышенную ответственность.

100 000 гривен получат военные, которые непосредственно участвуют в боях или выполняют особо опасные задачи.

Обратите внимание! Дополнительно предусмотрена накопительная премия 70 000 гривен для тех, кто в течение 30 дней непрерывно выполняет задачи на передовой или в тылу врага.

Что еще известно о выплатах военным: коротко о главном