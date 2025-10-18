Військові ЗСУ та інших формувань отримують гроші двічі на місяць. Виплати складаються з окладу та доплат. Деякі захисники також можуть отримувати матеріальну допомогу та компенсації.

Які зарплати нараховуватимуть військовим з 1 листопада?

З 1 листопада військові ЗСУ та інших формувань отримають регулярні виплати відповідно до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постанови Кабміну № 704, пише 24 Канал. Таке грошове забезпечення включає:

Основну частину, тобто посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років.

Надбавки за службу та бойові завдання з урахуванням рівня відповідальності та ризиків.

Одноразові виплати та компенсації, як от матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення та спеціальні виплати.

Зверніть увагу! Мінімальна гарантована ставка в ЗСУ становить 20 100 гривень, що залишається незмінною. При цьому базова ставка може зростати залежно від роду військ, посади, звання та складності виконуваних завдань.

Які будуть надбавки для військовослужбовців у листопаді?

З 1 листопада застосовуються надбавки, встановлені постановою Кабміну № 168:

30 000 гривень щомісячно отримають військові, які виконують завдання поза активними бойовими зонами.

50 000 гривень отримають командири та ті, хто координує підрозділи, за підвищену відповідальність.

100 000 гривень отримають військові, які безпосередньо беруть участь у боях або виконують особливо небезпечні завдання.

Зауважте! Додатково передбачена накопичувальна премія 70 000 гривень для тих, хто протягом 30 днів безперервно виконує завдання на передовій або в тилу ворога.

Що ще відомо про виплати військовим: коротко про головне