Останется ли льготная цена на газ: в правительстве дали ответ

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, льготную цену на газ для населения и производителей тепла продлят до весны.

Льготный период до весны

Денис Шмыгаль добавил, решение будет действовать до 30 апреля 2025 года. Это означает, что срок продлится до конца следующего отопительного сезона.

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Обратите внимание! Из заявлений премьер-министра, эта зима будет очень непростой для Украины.

Несмотря на круглосуточные ремонты и восстановление энергооборудования, в Украине до сих пор остается немало поврежденных объектов энергетики.