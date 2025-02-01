У кого вырастет пенсия почти на 1000 гривен в феврале

Пенсионеры имеют право на различные надбавки и доплаты к пенсии. Благодаря этим выплатам их пенсия может сильно возрасти.

Какие критерии для получения этой доплаты

Пенсионеры, имеющие ухудшенное состояние здоровья имеют право на доплату к пенсии – 944 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Читайте также Орбан угрожает блокировать санкции против России, если транзит газа не восстановится

Кто сможет получить такую доплату в феврале:

пенсионеры старше 80 лет, которые проживают в одиночестве;

при этом такое лицо должно получать пенсию по возрасту;

также они должны нуждаться в постороннем уходе из-за ухудшенного состояния здоровья.

Чтобы получить такую доплату, лицо должно обратиться в ПФУ и предоставить документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья, в частности, заключение врачебно-консультативной комиссии.

Обратите внимание! Размер этой доплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривны). Выплата составляет 40% от указанного значения.