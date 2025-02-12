Как изменилась помощь на детей с инвалидностью в 2025 году

Государство оказывает помощь детям с инвалидностью. Также на специальные выплаты имеют право люди с инвалидностью с детства I, II, III группы.

Выплаты на людей с инвалидностью детства в 2025 году

Поскольку в 2025 году прожиточный минимум не рос, выплаты для лиц с инвалидностью будут оставаться такие же как и в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдепартамент соцзащиты.

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Государственная соцпомощь, в зависимости от категории к которой принадлежит лицо, назначается в следующих размерах:

лицам с инвалидностью с детства I группы предоставляется 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривны;

предоставляется 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривны; лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 889 гривны;

– 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 889 гривны; лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 417 гривен.

Обратите внимание! Дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет должны получать 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 1 653 гривны.

К указанной выплате также назначается надбавка за уход за детьми с инвалидностью. Если ребенок принадлежит подгруппе А предоставляется:

для ребенка с инвалидностью в возрасте до 6 лет предоставляется выплата в размере 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 5 126 гривен;

предоставляется выплата в размере 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 5 126 гривен; с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 6 392 гривны.

На другого ребенка предоставляется такая выплата: