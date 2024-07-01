Гривны выходят из оборота: какие купюры нужно выбросить из кошелька

НБУ принял решение о выводе части купюр из оборота. Чтобы не потерять свои средства, граждане должны обменять такие бумажные деньги на более новые образцы.

Какие купюры будут изъяты

НБУ изымает купюры, выпущенные до 2003 года. Их вывод будет происходить постепенно.

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Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены,

– говорится в сообщении НБУ.

Какие банкноты выводятся из обращения:

монеты: 1, 2, 5, 25 копеек;

купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен.

Как происходит вывод средств

Лицо может самостоятельно обменять свои средства в отделении НБУ или в одном из доверенных банков. Речь идет, частности об Ощадбанке и Приватбанке.

Это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов,

– объясняют представители НБУ.

Уже сейчас, чтобы быстрее изъять такие купюры, разрешено не принимать эти деньги как способ расчета