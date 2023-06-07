Будет ли дефицит арбузов из-за подрыва Каховской ГЭС
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Затопление территорий Херсонской области может привести к значительному уменьшению урожая. В скором времени должен начаться сезон арбузов, поэтому этот вопрос как никогда актуален.
Что будет с урожаем арбузов
Исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко рассказал, что в связи с действиями россиян наблюдается повышение уровня воды в среднем по Днепру. Соответственно, это может привести к негативным последствиям, ведь больший объем воды будет сбрасываться из-за поврежденной дамбы.
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Арбузы обычно выращивают на левом берегу Днепра. Поэтому проблема с их снабжением будет. И даже усилится,
– рассказал аграрий.
Относительно пшеницы и других зерновых культур, на которых собственно и специализируется Херсонщина, Иващенко высказал положительные прогнозы.
Надеемся, что все будет не столь категорично. По нашим прогнозам, которые обновляем ежемесячно, без учета оккупированной Херсонской, части Запорожской, Луганской и Донецкой областей, урожай зерновых и масличных составит 68 млн т. Это втрое больше, чем нужно для внутреннего потребления в Украине,
– добавил он.
Какие последствия ждут местных аграриев
Больше всего пострадает оккупированный левый берег, где выращивают основную часть агропродукции. Аграрий выделил две основные проблемы:
- сначала подтопление;
- падение уровня воды.
Первое – это подтопление ферм по выращиванию овощей, фруктовых садов, ягодных полей и зерновых и масличных культур. У нас нет статистики посева на оккупированных территориях,
– добавил Иващенко.
Очевидно, в оккупации аграрии не засевали столь большие площади. А это 1,3 млн га в Херсонской области, из которых подавляющее большинство находятся на левом берегу Днепра. Когда вода осядет, будут наблюдаться проблемы с поливом, ведь уровень воды значительно упадет.
– объяснил аграрий.
На этой территории хорошо развиты ирригационные системы, поэтому аграрии не будут получать воду, что тоже будет большой проблемой.