Що буде з врожаєм кавунів

Виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко розповів, що у зв'язку із діями росіян спостерігається підвищення рівня води у середньому Дніпрі. Відповідно це може призвести до негативних наслідків, адже більший обсяг води скидатиметься через пошкоджену дамбу.

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Кавуни зазвичай вирощують на лівому березі Дніпра. Тому проблема із їхнім постачанням буде. І навіть посилиться,

– розповів аграрій.

Щодо пшениці та інших зернових культур на яких власне і спеціалізується Херсонщина, Іващенко висловив позитивні прогнози.

Сподіваємось, що усе буде не настільки категорично. За нашими прогнозами, які оновлюємо щомісячно, то без урахування окупованої Херсонської, частини Запорізької, Луганської і Донецької областей, врожай зернових та олійних становитиме 68 мыльйонів тонн. Це втричі більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання в Україні,

– додав він.

Які наслідки чекають на місцевих аграріїв

Найбільше постраждає окупований лівій берег, де вирощують основну частину агропродукції. Аграрій виділив дві основних проблеми:

спочатку підтоплення;

падіння рівня води.

Перше — це підтоплення ферм із вирощування овочів, фруктових садів, ягідних полів і зернових та олійних культур. У нас немає статистики посіву на окупованих територіях,

– додав Іващенко.

Нагадаємо! 2021 рік був рекордним, Херсонщина зібрала трохи більш як 4,5 мільйона тонн зернових і олійних культур. Серед них – більше ніж 2 мільйонів тонн пшениці, 1 мільйонів тонн ячменю, близько 0,5 мільйонів тонн соняшника та стільки ж кукурудзи.

Очевидно, в окупації аграрії не засівали такі великі площі. А це 1,3 млн га в Херсонській області, з яких переважна більшість розташовані на лівому березі Дніпра. Коли вода осяде, спостерігатимуться проблеми із поливом, адже рівень води значно впаде,

– пояснив аграрій.

На цій території добре розвинені іригаційні системи, тому аграрії недоотримуватимуть воду, що теж буде великою проблемою.