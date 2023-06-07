Что будет с урожаем арбузов

Исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко рассказал, что в связи с действиями россиян наблюдается повышение уровня воды в среднем по Днепру. Соответственно, это может привести к негативным последствиям, ведь больший объем воды будет сбрасываться из-за поврежденной дамбы.

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Арбузы обычно выращивают на левом берегу Днепра. Поэтому проблема с их снабжением будет. И даже усилится,

– рассказал аграрий.

Относительно пшеницы и других зерновых культур, на которых собственно и специализируется Херсонщина, Иващенко высказал положительные прогнозы.

Надеемся, что все будет не столь категорично. По нашим прогнозам, которые обновляем ежемесячно, без учета оккупированной Херсонской, части Запорожской, Луганской и Донецкой областей, урожай зерновых и масличных составит 68 млн т. Это втрое больше, чем нужно для внутреннего потребления в Украине,

– добавил он.

Какие последствия ждут местных аграриев

Больше всего пострадает оккупированный левый берег, где выращивают основную часть агропродукции. Аграрий выделил две основные проблемы:

сначала подтопление;

падение уровня воды.

Первое – это подтопление ферм по выращиванию овощей, фруктовых садов, ягодных полей и зерновых и масличных культур. У нас нет статистики посева на оккупированных территориях,

– добавил Иващенко.

Напомним! 2021 год был рекордным, Херсонщина собрала чуть более 4,5 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Среди них – более 2 миллионов тонн пшеницы, 1 миллионов тонн ячменя, около 0,5 миллионов тонн подсолнечника и столько же кукурузы.

Очевидно, в оккупации аграрии не засевали столь большие площади. А это 1,3 млн га в Херсонской области, из которых подавляющее большинство находятся на левом берегу Днепра. Когда вода осядет, будут наблюдаться проблемы с поливом, ведь уровень воды значительно упадет.

– объяснил аграрий.

На этой территории хорошо развиты ирригационные системы, поэтому аграрии не будут получать воду, что тоже будет большой проблемой.