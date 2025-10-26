Не все ветераны сохранят статус УБД: три причины, по которым его лишают
- Украинские ветераны могут потерять статус УБД из-за совершения тяжкого преступления, предоставления ложных данных или добровольного отказа.
- Решение о лишении статуса принимают ведомственные комиссии, а в спорных случаях - Межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.
Украинские ветераны могут потерять статус участника боевых действий. Закон предусматривает несколько оснований для его отмены.
Почему могут лишить статуса УБД?
Статус участника боевых действий (УБД) гарантирует ветеранам льготы и социальную поддержку. Но он не является пожизненным. В ряде случаев ветеранов могут его лишить, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Речь идет о:
- Совершение тяжкого преступления: если военный во время службы или выполнения боевого задания совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.
- Предоставление ложных данных: если установят, что ветеран подал ложную информацию об участии в боевых действиях или собственные персональные данные.
- Добровольный отказ: статус аннулируют, если военнослужащий самостоятельно подает заявление об отказе от УБД.
Кто принимает решение о лишении статуса УБД?
Порядок предоставления и отмены статуса УБД определен постановлением Кабинета Министров №203 от 3 марта 2020 года. Решение принимают ведомственные комиссии при Министерстве обороны, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, ГСЧС и других силовых ведомствах.
В спорных случаях окончательное слово принадлежит Межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов.
Какие льготы имеют участники боевых действий?
Участники боевых действий в Украине получают льготы на медицину, коммунальные услуги, транспорт и работу. А также бесплатные лекарства, скидки и приоритет при трудоустройстве.
Дополнительно они имеют повышенные пенсии, социальную помощь и поддержку в обучении для детей до 23 лет.