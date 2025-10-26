Не всі ветерани збережуть статус УБД: три причини, через які його позбавляють

Українські ветерани можуть втратити статус учасника бойових дій. Закон передбачає кілька підстав для його скасування.

Чому можуть позбавити статусу УБД?

Статус учасника бойових дій (УБД) гарантує ветеранам пільги та соціальну підтримку. Але він не є довічним. У низці випадків ветеранів можуть його позбавити, пише 24 Канал із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Йдеться про:

Вчинення тяжкого злочину: якщо військовий під час служби або виконання бойового завдання скоїв умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

Надання неправдивих даних: якщо встановлять, що ветеран подав неправдиву інформацію про участь у бойових діях або власні персональні дані.

Добровільна відмова: статус анулюють, якщо військовослужбовець самостійно подає заяву про відмову від УБД.

Хто ухвалює рішення про позбавлення статусу УБД?

Порядок надання та скасування статусу УБД визначено постановою Кабінету Міністрів №203 від 3 березня 2020 року. Рішення ухвалюють відомчі комісії при Міністерстві оборони, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужбі, ДСНС та інших силових відомствах.

У спірних випадках остаточне слово належить Міжвідомчій комісії при Міністерстві у справах ветеранів.

Які пільги мають учасники бойових дій?