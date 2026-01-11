Штраф вместо льгот: за какие нарушения наказывают пенсионеров

Несмотря на пенсионные выплаты, льготы и другие формы государственной поддержки, пенсионерам следует придерживаться установленных правил. За нарушение отдельных требований законодательство предусматривает финансовую ответственность в виде штрафов.

Могут ли оштрафовать пенсионера?

Пенсия в Украине это не только государственная поддержка, но и определенные правила, которых нужно придерживаться. Если в жизни пенсионера произошли изменения, о них следует сообщить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Иначе можно потерять часть выплат, передает 24 Канал.

Если из-за несвоевременного сообщения человеку насчитали лишние деньги, то Пенсионный фонд имеет право вернуть их постепенно удерживая до 20% пенсии ежемесячно. Это продлится до тех пор, пока переплата не будет полностью погашена.

Справочно: Чаще всего проблемы возникают из-за смены места жительства, устройство на работу или увольнение, изменение фамилии или других персональных данных, получение ID-карты вместо старого паспорта или восстановление утраченных документов.

Оштрафуют ли пенсионера за неуплату билета в транспорте?

Пенсионеры имеют право ездить бесплатно в городском транспорте и пригородных электричках. Но воспользоваться этой льготой можно только при наличии пенсионного удостоверения, уточнили в постановлении Кабмина.

Если документа нет, то проезд уже считается платным. Поэтому в случае проверки без билета и без удостоверения придется заплатить штраф.

Заметьте! Сейчас размер штрафа за неуплату билета в 20 раз больше стоимости проезда.

Из-за чего могут приостановить начисление пенсии?