Штраф вместо льгот: за какие нарушения наказывают пенсионеров
- Пенсионерам в Украине следует сообщать Пенсионный фонд об изменениях в жизни в течение 10 дней, иначе часть выплат могут удерживать.
- Пенсионеры могут бесплатно ездить в транспорте только при наличии пенсионного удостоверения, иначе им грозит штраф, что в 20 раз превышает стоимость проезда.
Несмотря на пенсионные выплаты, льготы и другие формы государственной поддержки, пенсионерам следует придерживаться установленных правил. За нарушение отдельных требований законодательство предусматривает финансовую ответственность в виде штрафов.
Могут ли оштрафовать пенсионера?
Пенсия в Украине это не только государственная поддержка, но и определенные правила, которых нужно придерживаться. Если в жизни пенсионера произошли изменения, о них следует сообщить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Иначе можно потерять часть выплат, передает 24 Канал.
Если из-за несвоевременного сообщения человеку насчитали лишние деньги, то Пенсионный фонд имеет право вернуть их постепенно удерживая до 20% пенсии ежемесячно. Это продлится до тех пор, пока переплата не будет полностью погашена.
Справочно: Чаще всего проблемы возникают из-за смены места жительства, устройство на работу или увольнение, изменение фамилии или других персональных данных, получение ID-карты вместо старого паспорта или восстановление утраченных документов.
Оштрафуют ли пенсионера за неуплату билета в транспорте?
Пенсионеры имеют право ездить бесплатно в городском транспорте и пригородных электричках. Но воспользоваться этой льготой можно только при наличии пенсионного удостоверения, уточнили в постановлении Кабмина.
Если документа нет, то проезд уже считается платным. Поэтому в случае проверки без билета и без удостоверения придется заплатить штраф.
Заметьте! Сейчас размер штрафа за неуплату билета в 20 раз больше стоимости проезда.
Из-за чего могут приостановить начисление пенсии?
Пенсию могут прекратить выплачивать не только по очевидным причинам, но и из-за обычных формальностей.
Выплаты останавливают, если пенсию назначили на основании ложных документов, в случае переезда пенсионера за границу на постоянное проживание, смерти, неполучения денег через почту в течение шести месяцев.
Чтобы избежать проблем с выплатами, пенсионеру важно вовремя сообщать Пенсионный фонд об изменениях в личных данных, документы, переезды или длительное пребывание за пределами Украины. Такая внимательность поможет сохранить непрерывное начисление пенсии без лишних задержек.