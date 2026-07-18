Украинцы зря переплачивают: за какие коммунальные услуги можно не платить

В Украине существуют законодательные нормы, позволяющие в некоторых случаях не оплачивать газ, электричество и другие коммунальные услуги. В таком случае задолженность также не будет начисляться.

Когда за воду, газ и свет можно не платить

Если квартира длительное время стоит пустой, это не означает, что все платежи автоматически отменятся. Часть коммунальных услуг действительно можно не оплачивать при отсутствии потребления или после подтверждения факта непроживания, сообщили в Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Если в квартире установлены индивидуальные счетчики, плата за воду, газ и электроэнергию зависит от фактического потребления. Если жильем никто не пользуется и показания приборов не меняются, начисления за использованные ресурсы могут быть нулевыми.

Впрочем, есть важный нюанс – владелец должен регулярно передавать показания счетчиков. Даже если цифры остались прежними.

Если этого не делать в течение длительного времени, компании могут начислить оплату по средним показателям или установленным нормативам. Именно из-за этого иногда возникают задолженности даже в квартирах, где никто давно не проживает.

Что делать, если нет счетчиков

В квартирах без индивидуальных приборов учета ситуация иная. За отдельные коммунальные услуги плата рассчитывается по нормативам и зависит от количества зарегистрированных жильцов.

Чтобы приостановить такие начисления, владельцу нужно подтвердить, что в квартире фактически никто не проживает. Для этого, как правило, необходимо:

оформить акт о непроживании через ОСМД или управляющую компанию;

подать заявление поставщикам коммунальных услуг;

предоставить документы, подтверждающие длительное отсутствие жильцов.

Подтверждением могут служить справка о ВПЛ, документы о пребывании за границей, билеты или другие официальные документы, свидетельствующие о проживании в другом месте.

За какие коммунальные услуги придется платить

Полностью избежать коммунальных платежей не получится. Даже если квартира пустует, владелец обычно продолжает оплачивать:

централизованное отопление (в частности, расходы на отопление мест общего пользования);

содержание дома и придомовой территории;

освещение подъездов;

техническое обслуживание дома;

работу лифтов;

абонентскую плату, если она предусмотрена договором с поставщиком.

Эти платежи не зависят от фактического потребления ресурсов, поскольку касаются обслуживания дома или поддержания работы коммунальной инфраструктуры.

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Часть украинских пенсионеров имеет право полностью не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг предусмотрено для пенсионеров, которые до выхода на заслуженный отдых работали в сельской местности на социально важных должностях и после назначения пенсии продолжают проживать в селе.

Речь идет о педагогах, медицинских и фармацевтических работниках, специалистах по защите растений, работниках музеев, библиотекарях, работниках культуры.