Сколько можно получить, если сдать 200 евро сегодня

Курс евро в течение декабря оставался стабильным. В январе весомых колебаний также не происходило.

Какой сейчас курс евро 21 января 2025 года НБУ установил курс евро на уровне 43,50 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин" Читайте также Москва обязала Raiffeisen Bank выплатить 2 миллиарда евро компенсации Средний курс евро в банках сейчас такой: покупка валюты происходит в среднем по 43,50 гривен за евро;

продажа осуществляется по курсу – 44,23 гривны за евро. В обменниках средний курс установлен на таком уровне: покупка осуществляется в среднем по 44,05 гривен за евро;

продажа – 44,20 гривен за евро. Сколько дадут за сдачу 200 евро сегодня если сдавать 200 евро в обменнике , можно выручить в среднем 8 810;

, можно выручить в среднем 8 810; при сдаче евро в банке можно получить ориентировочно 8 700 гривен. За сколько можно купить 200 евро сегодня чтобы купить 200 евро в обменнике , придется потратить ориентировочно 8 840 гривен;

, придется потратить ориентировочно 8 840 гривен; для покупки 200 евро в банке нужно примерно 8 846 гривен.